Misurazioni per controllare la glicemia e la pressione arteriosa

Per l’edema maculare, iniezioni di farmaci nell’occhio

Fotocoagulazione laser

Talvolta, vitrectomia

Il trattamento della retinopatia diabetica è volto al controllo della glicemia e della pressione arteriosa.

Fotocoagulazione Immagine

Ai soggetti con accumulo di liquido nella macula (edema maculare) si somministrano iniezioni oculari di certi farmaci (per esempio, ranibizumab, bevacizumab, aflibercept o faricimab) chiamati farmaci anti-fattore di crescita dell’endotelio vascolare [anti-VEGF, dall’inglese vascular endothelial growth factor]). Inoltre possono anche essere iniettati impianti contenenti corticosteroidi che rilasciano lentamente livelli costanti di un corticosteroide nell’occhio. Gli impianti contenenti il corticosteroide desametasone sono utili per i soggetti che presentano edema maculare persistente. Gli impianti che contengono il corticosteroide fluocinolone sono reperibili in alcuni Paesi per i soggetti affetti da edema maculare di origine diabetica. Ridurre l’edema maculare con i farmaci può migliorare la vista.

Altri trattamenti includono fotocoagulazione laser, in cui un raggio laser viene puntato all’interno dell’occhio, verso la retina, per rallentare lo sviluppo di ulteriori vasi retinici anomali e ridurre il versamento. La fotocoagulazione laser deve essere ripetuta più volte. Se l’emorragia proveniente dai vasi danneggiati è stata importante, è necessaria una procedura definita vitrectomia. Con tale intervento, il sangue viene estratto dalla cavità dove è presente l’umor vitreo. Spesso, dopo una vitrectomia per trattare un’emorragia vitreale, un distacco di retina da trazione o un edema maculare, la vista migliora. Il trattamento laser solo raramente migliora la vista, ma generalmente previene ulteriori peggioramenti.