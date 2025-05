Corticosteroidi

Indipendentemente dalla causa, l’insufficienza surrenalica può essere letale e deve essere trattata con corticosteroidi e liquidi per via endovenosa. La terapia può essere di solito iniziata con idrocortisone (la forma farmacologica del cortisolo) o prednisone (un corticosteroide sintetico) assunti per via orale. Tuttavia, ai soggetti gravemente malati può essere somministrato inizialmente idrocortisone per via endovenosa o intramuscolare per proseguire poi con idrocortisone in compresse. Dato che l’organismo normalmente produce la maggior parte del cortisolo al mattino, anche l’idrocortisone sostitutivo deve essere assunto in dosi frazionate, con la dose più elevata al mattino. L’idrocortisone dovrà essere assunto ogni giorno per il resto della vita. Sono necessarie dosi più elevate di idrocortisone se l’organismo è stressato, specialmente in seguito a una malattia, e possono dover essere somministrate mediante iniezione se il soggetto presenta diarrea o vomito grave.

La maggior parte dei soggetti affetti da insufficienza surrenalica primaria deve assumere quotidianamente anche fludrocortisone in compresse per ristabilire la normale escrezione di sodio e potassio. Di solito non è necessario integrare il testosterone, anche se alcune evidenze suggeriscono che, in alcuni pazienti, la terapia sostitutiva con DHEA migliori la qualità della vita. Sebbene il trattamento debba essere continuato per tutta la vita, le prospettive sono eccellenti.

Chi è affetto da insufficienza surrenalica dovrebbe portare con sé una tessera o indossare un braccialetto o una collana che lo identifichi come tale e che riporti i farmaci e le dosi nel caso in cui le sue condizioni diventino così gravi da impedirgli di comunicare a voce queste informazioni. Inoltre, deve portare con sé un’iniezione di idrocortisone da utilizzare in caso d’emergenza.