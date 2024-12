Crescita fisica e maturazione sessuale degli adolescenti

Per le tabelle dell’altezza e del peso dei bambini a partire dai 2 anni vedere tabelle di crescita dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Durante l’adolescenza si verifica uno scatto di crescita, che nei maschi avviene durante la media adolescenza, tra i 12 e i 16 anni circa (più comunemente a circa 13 anni e mezzo) e solitamente ha inizio un anno dopo che i testicoli cominciano a ingrandirsi. Durante l’anno di crescita massima, i ragazzi crescono di circa 10 cm. Lo scatto di crescita nelle ragazze avviene nella prima adolescenza, tra i 9 anni e mezzo e i 13 anni e mezzo (più comunemente a circa 11 anni e mezzo). Durante l’anno di crescita massima, le ragazze crescono di circa 9 cm. In generale, i ragazzi pesano di più e sono più alti delle ragazze.

Se la crescita non si verifica nei tempi previsti, in particolare in un ragazzo il cui sviluppo fisico è in ritardo (vedere Ritardo della pubertà o in una ragazza in cui è anticipato (vedere Pubertà precoce), è possibile l’insorgenza di stress emotivo. La maggior parte dei ragazzi con crescita lenta raggiunge alla fine un’altezza normale (vedere Ritardo costituzionale della pubertà). Tuttavia, gli adolescenti la cui crescita avviene in maniera anomala o ritardata (vedere Deficit di ormone della crescita nei bambini) vanno sottoposti a una valutazione medica per escludere patologie e altre cause fisiche e per rassicurarli.