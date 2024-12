Minzione eccessiva o frequente

Il modo migliore per trattare l’eccesso di minzione è occuparsi del disturbo preesistente. Ad esempio, il diabete mellito viene trattato modificando l’alimentazione e con l’esercizio fisico, in associazione a iniezioni di insulina e/o farmaci orali. In alcuni casi è possibile ridurre la minzione riducendo il consumo di caffè o alcolici. Nei soggetti che soffrono di vari risvegli notturni per urinare (nicturia) potrebbero essere utile ridurre l’assunzione di liquidi prima di coricarsi.

I bambini con minzione notturna (enuresi notturna) possono anche essere sottoposti a terapia motivazionale, in cui vengono premiati per i comportamenti che riducono l’enuresi notturna (ad esempio, con degli adesivi da attaccare su un calendario se vanno in bagno prima di andare a letto). Se la terapia motivazionale non funziona, si può tentare di mettere delle sveglie per andare in bagno in momenti prestabiliti. Se le altre misure non sono efficaci, il medico può prescrivere desmopressina orale per controllare l’eccessiva sete e diuresi

Il medico potrebbe regolare anche il dosaggio di diuretici che potrebbero contribuire all’aumento della minzione. Gli adulti con nicturia possono essere trattati con farmaci anticolinergici e antispastici. I casi resistenti possono essere trattati anche con desmopressina.