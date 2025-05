Ipertensione arteriosa

Misurazione della pressione sanguigna

A volte esami per identificare la causa

Poiché la definizione di ipertensione nei bambini dipende dall'età, il sesso e l’altezza del bambino, non esiste un preciso valore considerato alto. Di conseguenza, i medici usano tabelle che contengono i diversi valori per i ragazzi e le ragazze della stessa età e altezza. Queste tabelle consentono ai medici di diagnosticare l'ipertensione e classificarne la gravità.

Per essere certi che l’ipertensione non sia una condizione temporanea (come ad esempio dopo il consumo di caffeina), i medici misurano la pressione almeno due volte in tre visite separate.

Per avere letture più accurate, la pressione viene misurata dopo aver fatto sedere i bambini tranquilli su una sedia per 3-5 minuti con la schiena appoggiata e idealmente i piedi appoggiati sul pavimento.

Di solito la pressione arteriosa viene misurata con uno sfigmomanometro (un bracciale di gomma morbida collegato a una pompetta di gomma, utilizzata per gonfiarlo, e a un misuratore che registra la pressione del bracciale). Gli operatori sanitari si accertano che il bracciale si adatti al braccio del bambino. Il bracciale viene gonfiato sufficientemente da interrompere il flusso di sangue. L’operatore quindi lo sgonfia e usa uno stetoscopio posizionato sull'arteria sotto il bracciale per rilevare il primo impulso e quindi il rumore del sangue che non fluisce (quando il cuore si rilassa, tra due battiti). Talvolta i medici utilizzano uno strumento chiamato oscillometro per misurare la pressione arteriosa anziché sfigmomanometro e stetoscopio. L’oscillometro registra la pressione arteriosa in modo automatico e rapido. In caso di anomalia, la pressione arteriosa viene misurata nuovamente utilizzando uno sfigmomanometro e uno stetoscopio per confermare la misurazione.

I medici raccomandano di iniziare la misurazione della pressione arteriosa all’età di 3 anni. Se i bambini piccoli presentano fattori che aumentano il rischio di ipertensione arteriosa (come patologia cardiaca o renale, nascita molto prematura), i medici iniziano la misurazione della pressione arteriosa il prima possibile e ad ogni bilancio di salute.

Se viene diagnosticata un’ipertensione moderata, i medici controllano la pressione entro 6 mesi. Se la pressione è ancora alta, vengono avviati cambiamenti dello stile di vita, come una dieta migliore, maggiore attività fisica e perdita di peso (se necessaria). Se l’ipertensione rimane alta nei 6 mesi successivi, ai bambini può essere consegnato un monitor per la misurazione ambulatoriale della pressione arteriosa, se possibile, oppure potrebbero essere indirizzati a uno specialista. Il monitor per la misurazione ambulatoriale della pressione è un dispositivo portatile a batterie, collegato a uno sfigmomanometro, indossato sull’avambraccio. Questo strumento registra ripetutamente la pressione durante tutto il giorno e la notte per un periodo di 24 ore. Le letture aiutano i medici a stabilire l’eventuale presenza di ipertensione, la frequenza delle letture alte e la loro gravità.

Se viene diagnosticata ipertensione di stadio 1, i medici ricontrollano la pressione entro 1-2 settimane. Se la pressione rimane allo stadio 1, le misurazioni vengono effettuate su un braccio e su una gamba, per verificare l’eventuale differenza; si procede a un’analisi delle urine e vengono consigliati cambiamenti dello stile di vita. Il medico controlla nuovamente la pressione arteriosa dopo 2-3 mesi, e se è ancora allo stadio 1, il bambino deve essere indirizzato a uno specialista.

Se viene diagnosticata ipertensione di stadio 2 o ipertensione di stadio 1 con sintomi, i bambini vengono indirizzati immediatamente al pronto soccorso o a uno specialista per l’eventuale ricovero.

Misurazione della pressione arteriosa

I medici registrano anche l’anamnesi medica, che include domande su sintomi attuali, dieta (compresi consumo di sale, apporto calorico nei bambini sovrappeso, consumo di caffeina e bevande energetiche), livello di attività fisica ed eventuali farmaci assunti. Per identificare le condizioni che possono causare o contribuire all’ipertensione (fattori di rischio), i medici chiedono se i familiari hanno disturbi che aumentano il rischio di ipertensione arteriosa, come alcuni problemi renali o insufficienza cardiaca. I medici tentano di stabilire se il bambino fumi tabacco o usi qualsiasi prodotto contenente nicotina o consumi alcolici.

Si procede a un esame obiettivo dettagliato e ad analisi del sangue e delle urine standard. Vengono anche eseguiti esami per valutare la funzionalità renale e controllare il livello di colesterolo. In base alle informazioni anamnesiche e dell'esame obiettivo si possono eseguire altri esami per disturbi specifici.