Deficit di ormone della crescita nei bambini

Valutazione medica dei parametri di crescita e anamnesi dei disturbi riconosciuti come causa del rallentamento della crescita

Radiografie

Esami del sangue e altri esami di laboratorio

A volte test genetici

Risonanza magnetica per immagini

Di solito test di stimolazione

I livelli dell’ormone della crescita nel sangue sono molto variabili e non sono utili quanto altri livelli ormonali per determinare la causa del calo della crescita di un bambino. Pertanto, i medici fanno la diagnosi basandosi sui riscontri disponibili.

Per prima cosa, i medici misurano la statura e il peso del bambino rapportandoli alle curve di crescita in base all’età, per stabilire se il bambino ha una crescita ridotta. Quindi, spesso eseguono la radiografia delle ossa della mano (radiografia per la valutazione dell’età ossea), che rivela se il loro sviluppo è nella norma rispetto all’età del bambino. I bambini semplicemente bassi di statura hanno crescita ossea normale per la loro età. Quelli con deficit dell’ormone della crescita presentano ritardi dello sviluppo osseo, anche se ciò può accadere anche per altre condizioni, come ipotiroidismo e ritardo della pubertà.

Per i medici è difficile valutare la produzione dell’ormone della crescita, a causa delle sue fluttuazioni durante la giornata; di conseguenza, misurarne i livelli così variabili risulta spesso inutile. Al contrario, con gli esami del sangue i medici misurano i livelli di altre sostanze presenti nel sangue che sono stimolate dall’ormone della crescita. Tra queste ci sono il fattore di crescita insulino-simile 1 e la proteina legante il fattore di crescita insulino-simile 3. Tuttavia, queste sostanze possono essere influenzate da altre condizioni, come ipotiroidismo, celiachia e denutrizione, pertanto i medici conducono test per escludere queste condizioni.

Si eseguono anche esami di laboratorio alla ricerca di altre cause della scarsa crescita (ad esempio disturbi di tiroide, sangue, reni, infiammatori e del sistema immunitario). I test genetici possono essere fatti se i medici temono che il bambino sia affetto da una sindrome specifica (come la sindrome di Turner).

Se il test suggerisce che il bambino è affetto da un disturbo dell’ipofisi, si può procedere con esami di diagnostica per immagini del cervello mediante risonanza magnetica per immagini (RMI) per ricercare anomalie strutturali dell’ipofisi e tumori.

Se il bambino non presenta altre cause per la scarsa crescita e i livelli dell’ormone della crescita sono bassi, i medici di solito eseguono un test di stimolazione, che prevede la somministrazione di farmaci che stimolano la produzione dell’ormone della crescita, misurandone quindi i livelli nel corso di varie ore.