Panoramica sulla tiroide

Di solito, per controllare il grado di funzionalità della tiroide vengono misurati i livelli ormonali nel sangue. Vengono misurati i livelli di:

TSH

T4

T3

In genere il livello di ormone tireostimolante (TSH) nel sangue è il miglior indicatore della funzionalità tiroidea. Poiché il ruolo di questo ormone è stimolare la tiroide, il suo livello nel sangue è alto quando la tiroide è insufficientemente attiva (ipotiroidismo) e quindi ha bisogno di una maggiore stimolazione, e basso quando la tiroide è eccessivamente attiva (ipertiroidismo) e quindi ha bisogno di una stimolazione inferiore. Tuttavia, nei rari casi in cui l’ipofisi non funziona normalmente, il livello del TSH non riflette in modo attendibile la funzionalità tiroidea. Quando un soggetto viene esaminato per un problema tiroideo, si misura sempre il TSH e talvolta vengono eseguiti anche altri esami. Inoltre, per i soggetti con ridotta funzionalità tiroidea (ipotiroidismo) trattati con l’ormone tiroideo come farmaco, il TSH viene solitamente misurato ogni qualche mese o ogni anno, per controllare se la dose del farmaco debba essere corretta.

Quando si misurano i livelli degli ormoni tiroidei T4 e T3 nel sangue, generalmente si misurano sia le forme legate che quelle libere di ciascun ormone (T4 totale e T3 totale). La maggior parte dei livelli circolanti di T4 e T3 è legata a una proteina chiamata globulina legante la tiroxina. Se il livello di globulina legante la tiroxina è anomalo, i livelli degli ormoni tiroidei totali possono essere interpretati in modo errato; per questo motivo a volte vengono misurati solo i livelli degli ormoni tiroidei liberi nel sangue (T4 libero e T3 libero). Il livello di globulina legante la tiroxina è più basso nei soggetti con patologie renali o malattie che riducono la sintesi proteica da parte del fegato oppure che assumono steroidi anabolizzanti. Il livello è più alto nelle donne in gravidanza o che assumono contraccettivi orali o altre forme di estrogeni e nei soggetti con epatite in fase iniziale.