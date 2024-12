Ipogonadismo maschile nei bambini

Talvolta intervento chirurgico

Somministrazione di ormoni sostitutivi

Il trattamento cambia in funzione della causa dell’ipogonadismo.

Per il criptorchidismo, i medici eseguono un intervento chirurgico per trasferire i testicoli ritenuti all’interno dello scroto, e questo solitamente li rende in grado di funzionare in modo normale. La correzione chirurgica contribuisce a prevenire complicanze future.

Per l’ipogonadismo secondario, viene curato il disturbo sottostante a livello di ipofisi o ipotalamo. Vengono somministrate quantità supplementari di testosterone, incrementando la dose su un periodo di 18-24 mesi. Il trattamento viene iniziato a un’età in cui normalmente inizia la pubertà, spesso intorno ai 12 anni di età.

Per la carenza di testosterone, come nell’ipogonadismo secondario, il medico prescrive agli adolescenti delle iniezioni di testosterone da fare ogni 2-4 settimane, incrementando la dose su un periodo di 18-24 mesi. Il testosterone può essere assunto anche sotto forma di cerotto applicato sulla pelle o come gel.

Non è possibile guarire un disturbo genetico, ma la terapia ormonale può favorire lo sviluppo dei caratteri sessuali.