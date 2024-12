* Le donne in gravidanza o che intendono avviare una gravidanza devono discutere con il proprio medico i rischi e i benefici dei farmaci prima di interromperne o di iniziarne l’assunzione. Salvo in caso di assoluta necessità medica, in gravidanza non dovrebbero essere usati farmaci. Tuttavia, alcuni farmaci sono essenziali per mantenere la salute della gestante o del feto e le donne non devono interromperne l’assunzione senza prima consultare il medico.