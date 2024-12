CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Washington School of Pharmacy

La nitrofurantoina è un antibiotico impiegato solo per prevenire o curare infezioni della vescica non complicate.

Il meccanismo d’azione della nitrofurantoina non è del tutto chiaro, ma interferisce con diversi processi batterici.

La nitrofurantoina si assume per via orale.

La nitrofurantoina non viene prescritta a pazienti con funzionalità renale compromessa. Non deve essere somministrata ai soggetti affetti da una malattia dei globuli rossi chiamata deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD; vedere la tabella Informazioni aggiuntive su alcune cause di anemia) perché la nitrofurantoina può causare anemia (basso numero di globuli rossi).

