University of Washington School of Pharmacy

L’antibiotico cloramfenicolo è utilizzato principalmente per il trattamento di infezioni gravi dovute ad alcuni batteri resistenti ad altri antibiotici ma ancora sensibili al cloramfenicolo. Il suo impiego è limitato, perché interferisce con la produzione delle cellule del sangue nel midollo osseo riducendone notevolmente il numero (conta delle cellule ematiche), cosa che in alcune persone può essere irreversibile e fatale. Pertanto, il cloramfenicolo viene utilizzato solo se non sono disponibili antibiotici più sicuri.

Il cloramfenicolo agisce interferendo con la produzione, da parte di batteri, delle proteine necessarie alla loro crescita e moltiplicazione.

Il cloramfenicolo è comunemente utilizzato per trattare la febbre tifoide e altre infezioni da Salmonella, le infezioni da rickettsia e la meningite.

