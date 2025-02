CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Washington School of Pharmacy

I sulfamidici sono una classe di antibiotici efficace contro numerosi batteri, Gram-positivi e Gram-negativi. Alcuni sulfamidici impiegati per il trattamento di ustioni e di infezioni cutanee, vaginali e oculari vengono applicati direttamente sulla pelle (per via topica).

I sulfamidici includono:

Mafenide

Sulfacetamide

Sulfadiazina

Sulfadossina

Sulfametizolo

Sulfametoxazolo (in combinazione con trimetoprim)

Sulfanilamide

Sulfasalazina

Sulfisoxazolo

Il sulfametoxazolo (SMX) viene comunemente utilizzato solo in combinazione con il trimetoprim (TMP). La formulazione combinata prende il nome di TMP-SMX.

I sulfamidici agiscono impedendo ai batteri di produrre una forma di acido folico di cui necessitano per crescere e moltiplicarsi.

