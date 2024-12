Intervento chirurgico

Prima dell’intervento chirurgico sono disponibili varie opzioni per aiutare i neonati a mangiare meglio, a seconda della deformità. Fra queste, l’uso di apposite tettarelle per il biberon, un apparecchio dentale per sigillare temporaneamente il palato in modo da facilitare la suzione, un biberon che può essere schiacciato per erogare il latte e un palato artificiale che può essere modellato sulla volta palatale della bocca del neonato.

Labioschisi e palatoschisi vengono corrette con un intervento chirurgico. Le tempistiche dell’intervento chirurgico dipendono dalla deformità e dal neonato. Per la palatoschisi viene spesso effettuato un intervento in due fasi. L’intervento per riparare labbro leporino, naso e palato molle (la parte soffice in fondo al palato) può essere eseguito a 3-6 mesi di età, mentre per la parte dura del palato (la parte frontale grinzosa) si devono attendere i 15-18 mesi.

Crescendo il bambino potrà avere bisogno di trattamento dentale e ortodontico, terapia del linguaggio e consulenza psicologica.

Riparazione di labioschisi

Riparazione della palatoschisi

La probabilità di avere labbro leporino e palatoschisi può essere ridotta se la donna assume folato (acido folico) prima della gravidanza e durante il primo trimestre di gravidanza. L’assunzione di folato durante la gravidanza può anche aiutare a prevenire difetti congeniti del cervello e della colonna vertebrale.

Dato che nella formazione del labbro leporino o della palatoschisi possono essere coinvolte alterazioni genetiche, le famiglie colpite possono trarre beneficio da una consulenza genetica.