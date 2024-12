CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Le tetracicline sono un gruppo di antibiotici usato per il trattamento di svariate infezioni batteriche.

Le tetracicline includono:

doxiciclina

Eravaciclina

Minociclina

Omadaciclina

Tetraciclina

Le tetracicline, di norma assunte per via orale, agiscono impedendo ai batteri di produrre le proteine di cui necessitano per crescere e moltiplicarsi.

Le tetracicline non devono essere assunte con prodotti contenenti alluminio, calcio, magnesio o ferro. Tali prodotti includono alcuni antiacidi e molti integratori di vitamine e minerali.

La tetraciclina e l’omadaciclina devono essere assunte con molta acqua a stomaco vuoto, perché il cibo, soprattutto i latticinii come latte, yogurt, formaggi e gelati, ne riducono l’assorbimento (il trasporto di un farmaco nel torrente ematico dopo l’assunzione per bocca).

La minociclina e la doxiciclina possono essere assunte durante o lontano dai pasti, dato che gli alimenti non ne riducono l’assorbimento.

La doxiciclina, la minociclina e la tetraciclina possono essere somministrate per iniezione e anche per via orale. L’eravaciclina si può somministrare solo mediante iniezione endovenosa.

