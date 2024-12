Carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD)

Cure di supporto

Interruzione dell'assunzione dei farmaci o delle sostanze che possono causare emolisi

Evitare i fattori scatenanti noti

Spesso non è necessario alcun trattamento e si deve solo attendere che il numero di globuli rossi ritorni alla normalità. Nei casi gravi, potrebbe essere necessario il ricovero per la somministrazione del trattamento, come ossigeno e liquidi per via endovenosa. Talvolta sono necessarie trasfusioni di sangue.

I medici consigliano di interrompere l’assunzione di eventuali farmaci o sostanze che potrebbero aver causato l’episodio di emolisi e di evitare farmaci o sostanze che potrebbero scatenare un episodio.