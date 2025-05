Panoramica sui tumori pediatrici

Come per gli adulti, le cure oncologiche prevedono una combinazione di trattamenti che includono chirurgia, chemioterapia, trapianto di cellule staminali e radioterapia. L’immunoterapia (un tipo di trattamento più recente che utilizza il sistema immunitario per attaccare il cancro) e la terapia mirata (farmaci che agiscono su mutazioni genetiche specifiche delle cellule tumorali e le distruggono) sono in fase di studio e vengono utilizzate sempre più spesso per trattare il cancro nei bambini. Poiché i bambini sono ancora in crescita, questi trattamenti, principalmente chemioterapia e radioterapia, possono avere effetti collaterali che normalmente non si osservano negli adulti. Per esempio, nei bambini, un braccio o una gamba trattati con radiazioni possono non crescere fino a raggiungere le dimensioni normali oppure, se il cervello viene trattato con radiazioni, lo sviluppo cognitivo potrebbe non essere normale. (Vedere anche Principi della terapia antitumorale.)

I bambini che sopravvivono al cancro hanno un numero maggiore di anni per sviluppare conseguenze a lungo termine della chemioterapia, del trattamento chirurgico e della radioterapia, che potrebbero includere

infertilità

crescita insufficiente

pubertà ritardata o assente

danno al cuore e ad altri organi

sviluppo di ulteriori tumori (che si presentano nel 3-12% dei bambini che sopravvivono al primo)

problemi psicologici e sociali

problemi dello sviluppo o neurologici o entrambi

A causa di tali possibili conseguenze gravi e della complessità del trattamento, i bambini affetti da tumore vengono trattati preferibilmente in centri specializzati in tumori pediatrici.

Il rischio di sviluppare un secondo tumore dipende dal tipo del primo tumore. Dipende anche dal fatto che sia stata o meno utilizzata la radioterapia per trattare il primo tumore o dal tipo di chemioterapia utilizzata.