Trattamento farmacologico del diabete mellito

I soggetti con diabete di tipo 1 richiedono quasi sempre la terapia con insulina, senza la quale possono stare molto male. Anche molte persone con diabete di tipo 2 richiedono insulina. L’insulina di solito viene iniettata sottocute. Per alcuni soggetti è inoltre disponibile l’insulina per inalazione, anche se non è utilizzata comunemente. L’insulina non può essere assunta per via orale, perché l’insulina è distrutta nello stomaco. Sono attualmente in fase di studio forme più nuove di insulina, come ad esempio formulazioni che possono essere assunte per via orale.

L’insulina è iniettata sottocute, nello strato adiposo, di solito nel braccio, nella coscia o nell’addome. Siringhe piccole, con aghi molto sottili, rendono le iniezioni quasi indolori.

Siringa di insulina e penna di insulina Immagine

Una penna da insulina, contenente una cartuccia in cui è presente l’insulina, è un modo semplice di disporre di insulina, specialmente per coloro che devono seguire, fuori casa, una terapia con più somministrazioni giornaliere.

Un altro dispositivo è costituito da una pompa di insulina (microinfusore), che rilascia continuamente insulina da un serbatoio attraverso una piccola cannula (un tubicino di plastica) inserita nella cute. La frequenza di somministrazione dell’insulina può essere regolata in base all’ora del giorno, all’attività fisica praticata dal soggetto o ad altri parametri. È possibile somministrare ulteriori dosi di insulina necessarie per i pasti o per correggere livelli elevati di glucosio nel sangue. Il microinfusore simula meglio il modo in cui l’organismo produce normalmente l’insulina. La terapia insulinica con microinfusore viene presa in considerazione per alcuni soggetti che hanno bisogno di più di tre iniezioni al giorno. Per alcuni il microinfusore offre un ulteriore grado di controllo, mentre altri lo trovano scomodo o sviluppano piaghe nel punto di inserimento della cannula.

Sono anche disponibili sistemi ibridi ad ansa chiusa per l’erogazione di insulina. Con questi sistemi (talvolta definiti pancreas artificiale), viene utilizzato un algoritmo per calcolare e somministrare automaticamente dosi di insulina di riferimento attraverso un microinfusore di insulina in base ai dati ottenuti dal monitoraggio continuo del glucosio. Tuttavia, questo dispositivo non elimina l’esigenza di monitorare i livelli glicemici e somministrare insulina prima dei pasti.

Forme di insulina L’insulina è disponibile in quattro forme principali, ciascuna delle quali presenta velocità e durata d’azione diverse: L’ insulina ad azione rapida comprende le insuline lispro, aspart e glulisina. Sono le forme più rapide in assoluto: raggiungono la massima attività in circa 1 ora con un effetto di 3-5 ore. Le insuline ad azione rapida vengono iniettate all’inizio di un pasto o fino a 15 minuti prima.

L’ insulina a breve durata d’azione , come l’insulina regolare, inizia ad agire un po’ più lentamente e dura più a lungo rispetto all’insulina ad azione rapida. L’insulina regolare raggiunge la massima attività in tempi compresi tra 2 e 4 ore e il suo effetto dura 6-8 ore. Viene iniettata 30 minuti prima di consumare un pasto.

L’ insulina ad azione intermedia , come l’insulina isofano (nota talvolta come protamina neutra di Hagedorn o NPH) o l’insulina U-500, inizia ad agire entro mezz’ora-2 ore, raggiunge la massima attività in 4-12 ore e ha un effetto di 13-26 ore circa, in base al tipo di insulina ad azione intermedia utilizzato. Questo tipo di insulina può essere usato al mattino, per coprire la prima parte della giornata, o alla sera, per coprire le ore notturne.

L’insulina ad azione prolungata, come l’insulina glargine, l’insulina detemir, l’insulina glargine U-300 o l’insulina degludec, possiede un effetto trascurabile nelle prime ore, ma fornisce copertura per 20-40 ore, a seconda del tipo utilizzato. Sia l’insulina ad azione rapida sia l’insulina a breve durata d’azione sono spesso utilizzate dai soggetti che fanno più iniezioni al giorno e necessitano di insulina supplementare per i pasti. Alcune combinazioni di insulina sono disponibili già miscelate. Inoltre, sono disponibili insuline concentrate per i soggetti che hanno bisogno di dosi elevate di insulina. L’insulinaper inalazione è disponibile per l’uso in determinate situazioni per soggetti restii alle iniezioni di insulina o che non sono in grado di farle. L’insulina per inalazione è disponibile sotto forma di inalatore (simile a un inalatore per asma), in modo tale che il soggetto possa assorbire l’insulina dai polmoni. L’insulina per inalazione agisce in modo simile all’insulina a breve durata d’azione e deve essere assunta più volte al giorno. I soggetti devono anche assumere insulina ad azione prolungata per iniezione. Nel corso della terapia con insulina per inalazione, il medico controlla la funzione polmonare del soggetto ogni 6-12 mesi. Le preparazioni di insulina rimangono stabili fino a 1 mese a temperatura ambiente, pertanto possono essere trasportate, portate al lavoro o essere somministrate in viaggio. L’insulina non deve, tuttavia, essere esposta a temperature estreme e deve essere refrigerata se viene conservata per più di 1 mese.

Scelta del tipo e della dose di insulina La scelta del tipo di insulina è complessa. Per decidere quale insulina sia migliore e quanta insulina utilizzare, il medico valuta i seguenti fattori: Il grado di risposta dell’organismo all’insulina che produce

In quale misura il livello di glucosio nel sangue aumenta dopo i pasti

Se è possibile utilizzare altri farmaci ipoglicemizzanti invece dell’insulina

Disponibilità e capacità del paziente di monitorare i livelli di glucosio nel sangue e adeguare il dosaggio di insulina

Frequenza con la quale verrà iniettata l’insulina

Grado di diversificazione delle attività quotidiane

Le probabilità del soggetto di manifestare sintomi di ipoglicemia (bassi livelli di glucosio nel sangue) A volte il medico fa combinare due tipi di insulina, un’insulina ad azione rapida e una ad azione intermedia, in un’unica dose mattutina. Può essere effettuata una seconda iniezione, di una sola forma di insulina o di entrambe, la sera durante i pasti o prima di coricarsi. Alcuni soggetti si somministrano ogni giorno la stessa quantità di insulina, altri invece, in particolare i soggetti con diabete di tipo 1, hanno bisogno di adattare la dose di insulina, in particolare le dosi assunte in prossimità dei pasti, in base alla loro dieta, all’attività fisica svolta e al proprio andamento glicemico. Inoltre, la dose di insulina deve essere cambiata in caso di aumento o diminuzione del peso, di stress emotivi o di patologie, specialmente infezioni. Un regime regolabile prevede l’iniezione di insulina a lunga durata d’azione al mattino o alla sera, insieme a diverse iniezioni aggiuntive di insulina ad azione rapida durante il giorno con i pasti. Questi schemi vengono adeguati in base alle variazioni del fabbisogno di insulina. La misurazione dei livelli di glucosio nel sangue in diversi momenti durante la giornata consente di stabilire l’entità dell’adeguamento. Questo regime richiede una grande conoscenza del diabete per prestare estrema attenzione ai dettagli del trattamento.

Ipoglicemia La complicanza più comune del trattamento con insulina è l’abbassamento dei livelli di glucosio nel sangue (ipoglicemia). L’ipoglicemia insorge più spesso quando i soggetti tentano di controllare rigorosamente i livelli di glucosio nel sangue. I sintomi di ipoglicemia lieve o moderata includono cefalea, sudorazione, palpitazioni, capogiri, offuscamento della vista, agitazione e confusione. I sintomi di un’ipoglicemia più grave includono convulsioni e perdita di coscienza. Negli anziani l’ipoglicemia può causare sintomi simili all’ictus. I soggetti che hanno frequenti episodi di ipoglicemia possono non esserne consapevoli perché non ne manifestano più i sintomi (mancata percezione dell’ipoglicemia). Il medico insegnerà a riconoscere i sintomi dell’ipoglicemia e come trattarli. Di solito, è possibile mangiare qualcosa di dolce come una caramella o un succo di frutta per far aumentare rapidamente il livello di glucosio nel sangue. Inoltre, è possibile portare con sé delle compresse di glucosio da assumere in caso di ipoglicemia. Dal momento che i soggetti con ipoglicemia possono essere troppo confusi per riconoscerla, è importante che gli altri membri del nucleo familiare e persone di fiducia riconoscano i segni dell’ipoglicemia.

Anticorpi anti-insulina In casi molto rari, l’organismo produce anticorpi contro l’insulina iniettata in quanto questa insulina non corrisponde esattamente all’insulina prodotta dall’organismo. Questi anticorpi possono interferire con l’attività dell’insulina, determinando la necessità di dosi molto elevate.

Reazione allergica all’insulina Le iniezioni di insulina possono irritare la cute e i tessuti sottostanti. Una reazione allergica, che si verifica raramente, causa dolore e bruciore, seguiti da arrossamento, prurito e tumefazione attorno al sito di iniezione per alcune ore. Molto raramente, è possibile avere una reazione anafilattica dopo un’iniezione di insulina.