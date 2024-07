Trimetoprim e sulfametoxazolo

La combinazione trimetoprim/sulfametoxazolo deve essere evitata durante il primo trimestre di gravidanza. Anomalie cerebrali e del midollo spinale (difetti del tubo neurale), come la spina bifida, sono un rischio. La combinazione trimetoprim-sulfametoxazolo non si deve utilizzare in gravidanza o nei neonati, dato che questa combinazione di farmaci può causare ittero e aumenta il rischio di danno cerebrale (kernittero) nel neonato (vedere anche Uso di farmaci in gravidanza).

L’uso della combinazione trimetoprim-sulfametoxazolo durante l’allattamento è generalmente sconsigliato, in quanto il sulfametoxazolo passa nel latte materno. L’uso del trimetoprim durante l’allattamento è generalmente considerato accettabile (vedere anche Uso di farmaci durante l’allattamento).