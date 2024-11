Difetti congeniti degli organi genitali

In caso di difetti degli organi genitali, trattamento chirurgico

In caso di organi genitali ambigui, chirurgia per l’assegnazione di genere e ormoni

Nella maggior parte dei bambini i difetti degli organi genitali richiedono correzione chirurgica. Per alcuni difetti minori il trattamento chirurgico può non essere necessario.

Per quanto riguarda i bambini con genitali ambigui, i cromosomi sessuali del bambino (cioè se è geneticamente femmina, con cromosomi XX o geneticamente maschio, con cromosomi XY) sono un fattore importante, ma devono essere valutati anche altri aspetti. Per esempio, gli ormoni ai quali è stato esposto il feto in utero possono avere un effetto significativo. Tuttavia, questo effetto può non essere evidente fino a quando il bambino ha un’età sufficiente per iniziare ad agire come maschio o femmina o a pensare a se stesso come maschio o femmina (identità di genere).

Dato che il comportamento e l’identità sessuale del bambino non corrispondono sempre al sesso genetico, è importante non effettuare l’assegnazione del sesso troppo presto. Aspettare non è un problema, perché non è essenziale assegnare il sesso nell’infanzia. Un’équipe multidisciplinare che include pediatra, endocrinologo (specialista dei disturbi ormonali), genetista, urologo e possibilmente uno psichiatra, può consigliare i genitori che devono affrontare questa difficile decisione.

Se opportuno e indicato, viene eseguito un intervento chirurgico accompagnato da terapia ormonale. I ragazzi possono dover assumere ormoni per il resto della vita.