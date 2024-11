La candidosi è un’infezione micotica causata da diverse specie di lieviti appartenenti al genere Candida, in particolar modo da Candida albicans.

Il tipo più comune di candidosi è un’infezione superficiale della bocca, della vagina o della pelle che causa chiazze rosse o bianche, con prurito e/o irritazione.

I soggetti con sistema immunitario compromesso possono sviluppare infezioni gravi dell’esofago e di altri organi interni.

Un campione di materiale infetto viene esaminato al microscopio e inviato per la coltura.

I farmaci antimicotici possono essere applicati direttamente sull’area interessata o assunti per via orale, ma le infezioni gravi richiedono la somministrazione per via endovenosa.

La Candida è un lievito normalmente presente sulla pelle, nell’intestino e nella regione genitale. Solitamente, la Candida presente in queste zone non causa problemi. Tuttavia, talvolta i miceti causano infezioni cutanee, infezioni della bocca (a carico delle mucose) o infezioni vulvari e vaginali. Queste infezioni si possono sviluppare nei soggetti con sistema immunitario sano, ma sono più frequenti o persistenti in quelli affetti da diabete, cancro o AIDS, e nelle donne in gravidanza. Le candidosi della bocca e dell’esofago sono comuni tra le persone affette da AIDS. La candidosi è comune anche nei soggetti che assumono antibiotici, poiché questi distruggono i batteri che sono normalmente in competizione con la Candida,permettendole di svilupparsi in maniera incontrollata.

La candidosi è fastidiosa ma raramente costituisce un pericolo per la vita; tuttavia, alcune forme di candidosi sono gravi. Tra questi troviamo:

Candidosi invasiva

Candidemia (la forma più comune di candidosi invasiva)

Nella candidosi invasiva, l’infezione si diffonde ad altre parti del corpo, come le valvole cardiache, il cervello, la milza, i reni e gli occhi. La candidosi invasiva si manifesta soprattutto nelle persone il cui sistema immunitario è indebolito e in quelle ricoverate in ospedale. La candidosi rappresenta una delle più comuni infezioni acquisite in ospedale.

La candidosi dell’esofago è una delle malattie che indicano che l’infezione da HIV è progredita ad AIDS (chiamate patologie correlate all’AIDS).

La candidemia si verifica quando l’infezione da Candida si diffonde attraverso il torrente ematico. Si tratta di un’infezione grave. Negli Stati Uniti, la Candida è una causa comune di infezioni del sangue. Il rischio di sviluppare queste infezioni è maggiore in certe condizioni:

Intervento chirurgico maggiore

Impiego di cannule o cateteri endovenosi, soprattutto cateteri inseriti in una delle grandi vene del collo, della parte superiore del torace o dell’inguine (catetere venoso centrale) o di una cannula per fornire la nutrizione per via endovenosa (alimentazione parenterale)

Uso di certi antibiotici

Se non trattata tempestivamente, la candidemia è spesso mortale.

Sintomi della candidosi L’infezione della bocca (mughetto) causa i seguenti sintomi: Chiazze bianche, cremose, dolorose all’interno della bocca

Spaccature agli angoli della bocca (cheilite)

Lingua rossa, dolorosa e liscia Candidosi orale Mughetto (sotto la dentiera e sulla lingua) Nella candidosi della bocca, nella cavità orale si formano chiazze bianche e dolenti, ad esempio sotto le protesi dentarie (fotografia in alto) o sulla lingua (fotografia in basso). ... maggiori informazioni Immagini per gentile concessione del Dott. Jonathan Ship. Mughetto (labbra) Nella candidosi della bocca, si possono formare chiazze bianche dolenti sulla parte interna delle labbra. © Springer Science+Business Media Mughetto (lingua) Nella candidosi della bocca si possono formare chiazze bianche dolenti sulla lingua. © Springer Science+Business Media Mughetto (sotto la dentiera e sulla lingua) Nella candidosi della bocca, nella cavità orale si formano chiazze bianche e dolenti, ad esempio sotto le protesi dentarie (fotografia in alto) o sulla lingua (fotografia in basso). ... maggiori informazioni Immagini per gentile concessione del Dott. Jonathan Ship. Mughetto (labbra) Nella candidosi della bocca, si possono formare chiazze bianche dolenti sulla parte interna delle labbra. © Springer Science+Business Media Mughetto (lingua) Nella candidosi della bocca si possono formare chiazze bianche dolenti sulla lingua. © Springer Science+Business Media Le chiazze nell’esofago causano dolore o difficoltà alla deglutizione. Candidiasi dell’esofago Nascondi dettagli L’immagine mostra chiazze biancastre causate da Candida. Immagine fornita dalla dott.ssa Kristle Lynch. Se la pelle è infetta, si sviluppa eruzione con bruciore. Alcuni tipi di dermatite da pannolino sono causati da miceti del genere Candida. Se l’infezione si diffonde ad altre parti dell’organismo diventa più grave. Può causare febbre, soffi cardiaci, ingrossamento della milza, pressione arteriosa pericolosamente bassa (shock) e diminuzione della produzione di urina. L’infezione della retina e dell’interno dell’occhio può causare cecità. Se l’infezione è grave, vari organi possono smettere di funzionare e può verificarsi il decesso.

Diagnosi della candidosi Esame e talvolta coltura di un campione di sangue o tessuto infetto

A volte esami del sangue Molte infezioni da candida si riconoscono in base ai soli sintomi. Per confermare la diagnosi, il medico deve identificare i miceti mediante l’esame al microscopio di un campione. Campioni di sangue o di altri tessuti infetti possono essere inviati in laboratorio per la coltura ed esaminati per identificare i miceti. I medici possono eseguire un esame del sangue chiamato T2Candida Panel per rilevare i lieviti del genere Candida nel sangue in modo rapido e accurato. Possono essere eseguiti altri test che rilevano il materiale genetico dei microrganismi, come la reazione a catena della polimerasi (PCR). L’analisi PCR si utilizza per produrre molte copie di un gene di un microrganismo, rendendone molto più semplice l’identificazione. Se viene diagnosticata una candidemia, il medico può esaminare gli occhi per determinare se sono infetti.