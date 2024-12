La prevenzione della criptosporidiosi si basa su corrette misure igieniche e sulla pulizia delle mani, soprattutto nelle strutture sanitarie e negli asili per l’infanzia e dopo il contatto con terreno, animali o soggetti contaminati. Occorre evitare di bere o inghiottire acqua che potrebbe essere contaminata, come quella di piscine, vasche idromassaggio, parchi acquatici o l’acqua di ruscelli, fiumi, laghi o mari, oppure l’acqua di rubinetto quando ci si reca in aree con condizioni igienico-sanitarie carenti. Pratiche sessuali sicure sono importanti nella prevenzione dell’infezione da contatto anale.

Quando le autorità sanitarie scoprono un focolaio epidemico localizzato della malattia, in genere consigliano alla popolazione di:

Far bollire l’acqua potabile (compresa l’acqua per il lavaggio dei denti e del cibo)

Consumare solo cibi cotti

Evitare spremute di frutta e latte non pastorizzato

I filtri dei rubinetti muniti del sistema di osmosi inversa o su cui sia scritto “testati e certificati dalle norme NSF/ANSI 53 o 58 per la rimozione/riduzione delle cisti” sono probabilmente efficaci, a differenza di altri tipi di filtro.

Raccomandazioni specifiche per il grande pubblico e le persone con immunità compromessa a causa dell’HIV o per altre cause sono disponibili presso i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (vedere CDC Prevention & Control for the General Public e Immunocompromised Persons [Prevenzione e controllo per il pubblico generale e per i soggetti immunocompromessi).

I viaggiatori possono ridurre il rischio di criptosporidiosi aderendo attentamente alle precauzioni relative a cibo e acqua e usando tecniche adeguate per lavarsi le mani. I disinfettanti per le mani a base alcolica non sono efficaci contro questo parassita. (Vedere anche CDC: Yellow Book: Cryptosporidiosis [Criptosporidiosi] e Food & Water precautions [Precauzioni relative a cibo e acqua].)