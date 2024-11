Herpes genitale

Le infezioni genitali da herpes simplex primitive vengono trattate con farmaci antivirali come aciclovir, valaciclovir o famciclovir (vedere la tabella Alcuni farmaci antivirali per le infezioni da herpesvirus). Tutti e tre gli antivirali possono aiutare a migliorare i sintomi e ridurre la durata della malattia. Nessun farmaco antivirale attualmente disponibile è in grado di eradicare l’infezione da HSV e il trattamento del primo episodio di infezione genitale non previene l’infezione quiescente delle cellule nervose.

Le recidive dell’infezione possono essere trattate con farmaci antivirali come aciclovir, valaciclovir o famciclovir, che possono alleviare leggermente il fastidio e contribuire alla risoluzione dei sintomi con uno o due giorni di anticipo (vedere la tabella Alcuni farmaci antivirali per le infezioni da herpesvirus). Il trattamento è più efficace se iniziato precocemente, in genere entro poche ore dall’esordio dei sintomi, preferibilmente non appena si avverte la sensazione di formicolio o di fastidio, prima che compaiano le vescicole. Nei soggetti con frequenti attacchi dolorosi, il numero di riacutizzazioni può essere ridotto con l’assunzione quotidiana di antivirali a tempo indeterminato (la cosiddetta terapia soppressiva). Tuttavia, l’assunzione di farmaci antivirali da parte delle persone infette non previene la trasmissione dell’infezione ad altre persone. I farmaci antivirali sono disponibili soltanto su prescrizione.

Le infezioni da HSV gravi, come quelle che si manifestano nei pazienti immunocompromessi, vengono trattate con aciclovir somministrato per via endovenosa.