Se l’infezione colpisce solo una piccola parte dei polmoni e non produce alcun sintomo, solitamente non è necessario alcun trattamento. Tuttavia, alcuni medici preferiscono trattare sempre la criptococcosi. Per abbreviare la durata della malattia e ridurre il rischio di diffusione dell’infezione si somministra fluconazolo per via orale.

Se un’infezione polmonare provoca sintomi, il fluconazolo per via orale viene somministrato per 6-12 mesi.

In caso di meningite, il trattamento prevede amfotericina B per via endovenosa seguita da fluconazolo per via orale per molti mesi.

In assenza di meningite, il trattamento prevede generalmente fluconazolo per 6-12 mesi.

In caso di un’infezione cutanea, ossea o in altre sedi, solitamente si prescrive fluconazolo per via orale. Se l’infezione è grave, si somministra amfotericina B per via endovenosa in aggiunta a flucitosina e fluconazolo per via orale.