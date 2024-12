Infezioni causate da batteri correlati alla tubercolosi (TB)

I fatti in Breve

(infezioni da micobatteri non tubercolari)

Esistono molte specie di micobatteri. La specie Mycobacterium tuberculosis è quella che causa la tubercolosi. Qui vengono discusse le altre specie di micobatteri che causano malattie, definite micobatteri non tubercolari. Le persone sono solitamente esposte a questi batteri nell’ambiente, quando vengono a contatto con acqua o terreno contaminati. Tuttavia, la maggior parte delle esposizioni non causa un’infezione e molte infezioni non causano una malattia.

Le infezioni da micobatteri non tubercolari (MNT), quando si manifestano, di solito si presentano solo nei seguenti soggetti:

Anziani in condizioni di fragilità

Soggetti con sistema immunitario indebolito (come quelli con infezione da HIV)

Persone che presentano danni polmonari dovuti, ad esempio, al fumo protratto per lungo tempo, a una vecchia infezione tubercolare, alla bronchite, all’enfisema o alla fibrosi cistica

Le infezioni da MNT vengono solitamente acquisite dall’ambiente piuttosto che da persone infette.

I sintomi principali di alcune infezioni da MNT sono tosse, febbre e perdita di peso.

Le infezioni polmonari sono le più comuni e la maggior parte di esse è causata da un gruppo di batteri conosciuto come Mycobacterium avium complex (MAC), che include il Mycobacterium avium e il Mycobacterium intracellulare. Anche altri micobatteri non tubercolari non appartenenti al MAC a volte causano infezioni nell’uomo.

Infezioni da Mycobacterium avium complex (MAC) Infezioni polmonari da MAC Solitamente, le infezioni polmonari da MAC si sviluppano lentamente. I primi sintomi comprendono tosse ed emissione di muco. Le persone possono accusare una sensazione di stanchezza, perdere peso e presentare febbre non elevata. L’infezione può progredire lentamente oppure rimanere stabile per lunghi periodi. Con la progressione della malattia, il soggetto può espettorare sangue regolarmente e avere problemi respiratori. Per distinguere l’infezione da MAC dalla tubercolosi, è necessaria l’analisi di laboratorio dell’espettorato della persona infetta. Viene eseguita una radiografia del torace, in cui si possono evidenziare alcune differenze tra la tubercolosi e un’infezione da MAC. Dato che, quando si trattano le infezioni da MAC, frequentemente sussiste un problema di farmacoresistenza, i medici tendono a somministrare alle persone infette una combinazione di antibiotici. Per i soggetti con infezione di grado moderato viene spesso impiegata una combinazione di tre farmaci: claritromicina o azitromicina, rifampicina ed etambutolo. I farmaci sono solitamente assunti per 12-18 mesi. Se questa combinazione è inefficace, ne vengono provate altre. Ai soggetti con un’infezione in peggioramento vengono somministrate combinazioni di altri 4-6 farmaci. Infezioni linfonodali da MAC L’infezione da MAC ai linfonodi può svilupparsi anche nei bambini, generalmente di 1-5 anni d’età. L’infezione è solitamente causata dall’ingestione di terra o da acqua potabile contaminata da micobatteri. Per diagnosticare l’infezione, i medici rimuovono ed esaminano un linfonodo colpito. Normalmente gli antibiotici non sono necessari per curare l’infezione. Al contrario, i linfonodi possono essere rimossi chirurgicamente. Infezioni disseminate da MAC Un’infezione da MAC può diffondersi in tutto il corpo nelle seguenti categorie di persone: Soggetti con AIDS in stadio avanzato

A volte, persone affette da altri disturbi o che assumono farmaci che indeboliscono il sistema immunitario La sintomatologia comprende febbre, anemia, disturbi del sangue, diarrea e dolori addominali. Per formulare la diagnosi di infezione disseminata da MAC, i medici solitamente tentano la coltura dei batteri da un campione di sangue o di tessuto prelevato dal midollo osseo, dal fegato o da un linfonodo infetto. Queste infezioni vengono trattate con due o tre antibiotici, spesso claritromicina o azitromicina in aggiunta a etambutolo e, talvolta, rifabutina. Per prevenire l’infezione disseminata da MAC, i malati gravi di AIDS con una conta cellulare di CD4 inferiore a 100 cellule per microlitro di sangue devono assumere claritromicina o azitromicina. Inoltre, è importante trattare l’AIDS in modo efficace. Tale trattamento può migliorare la capacità del sistema immunitario di combattere l’infezione.