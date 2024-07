Afte e infiammazione del cavo orale

I trattamenti topici prevedono l’applicazione di sostanze direttamente sull’area del corpo interessata. I trattamenti topici per le afte orali includono

Anestetici

Rivestimenti protettivi

Corticosteroidi

Rimozione con laser o sostanze chimiche

Un anestetico, come la diclonina o la lidocaina, può essere usato come collutorio. Tuttavia, poiché rendono insensibile la bocca e la gola, questi collutori rendono difficile anche la deglutizione; i bambini che ne fanno uso devono essere controllati per evitare che si soffochino con il cibo. La lidocaina sotto forma di preparazione meno liquida (lidocaina viscosa) può anche essere pennellata direttamente sull’afta. I soggetti che usano questi collutori devono utilizzarli solo nelle dosi raccomandate per evitare effetti tossici.

Possono rivelarsi efficaci i rivestimenti protettivi contenenti sucralfato e gli antiacidi a base di alluminio e magnesio utilizzati come collutori. Molti medici aggiungono altri ingredienti come la lidocaina e/o la difenidramina (un antistaminico). La pasta di amlexanox è un’ulteriore alternativa. Questi rivestimenti possono alleviare il fastidio, ma non trattano la causa delle afte. I collutori che contengono alcol (etanolo) vanno evitati, perché possono peggiorare l’afta orale.

Una volta che il medico si è accertato che la lesione non è insorta in seguito a infezione, potrebbe prescrivere un collutorio o gel a base di corticosteroidi da applicare sulle lesioni.

Alcune afte orali possono essere trattate con il laser a bassa frequenza, che elimina immediatamente il dolore e spesso ne previene la ricorrenza. Anche bruciare chimicamente la lesione con un bastoncino rivestito di nitrato d’argento può alleviare il dolore ma non efficacemente quanto un laser.