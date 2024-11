Valutazione medica

Esami per determinare le possibili cause

Un medico o un dentista esamina l’anamnesi e le abitudini alimentari della persona e ne esamina la bocca. Per formulare la diagnosi, di solito il dolore deve comparire quasi tutti i giorni, per circa 2 ore o più al giorno e per più di 3 mesi. I medici possono prescrivere analisi del sangue o altri esami per verificare la presenza di alcuni altri disturbi che sono noti per causare bruciore alla bocca. Ad esempio, si può eseguire un esame per controllare il flusso di saliva, per vedere se il soggetto soffre di bocca secca. La sindrome della bocca urente è spesso difficile da confermare, perché il tessuto della bocca può anche apparire normale nei casi di dolore alla bocca dovuto a disturbi specifici lieve o allo stadio iniziale.