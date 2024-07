Le cause più comuni dell’alitosi sono

Parodontopatie

Batteri sulla lingua che causano cattivi odori

Determinati alimenti e bevande alcoliche

Uso di tabacco

L’alito cattivo è spesso causato dall’azione di alcuni batteri della bocca sulle particelle degli alimenti ingeriti. Questi batteri trasformano (decompongono) tali particelle in sostanze maleodoranti. Questo tipo di batteri è più comune in persone affette da parodontopatie (come la gengivite e la parodontite) e con scarsa igiene orale.

Le parodontopatie infiammano e distruggono le strutture che circondano e supportano i denti, come le gengive e lo strato esterno della radice del dente, e insorgono principalmente in seguito all’accumulo di determinati batteri. Questi batteri proliferano nelle tasche che circondano i denti e possono riprodursi anche sulla parte posteriore della lingua, persino in persone non affette da parodontopatia. Possono inoltre crescere eccessivamente a causa del ridotto flusso salivare (causato da alcune malattie o dall’uso di determinati farmaci, vedere Bocca secca) o di una ridotta acidità della saliva.

Dopo la digestione, gli odori di determinati alimenti o spezie, come la cipolla o l’aglio, passano dal sangue ai polmoni. Gli odori vengono quindi espirati e possono risultare sgradevoli agli altri. Per esempio, l’odore dell’aglio può essere percepito nell’alito di una persona anche dopo 2 o 3 ore dall’assunzione, quindi molto dopo aver lasciato bocca e stomaco. L’igiene orale non può eliminare questi odori.

L’alito cattivo è più comune tra le persone che fumano rispetto a quelle che non fumano.