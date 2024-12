Cambiamenti di colore e lesioni nella bocca

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

I cambiamenti di colore all’interno della bocca possono essere causati da

Disturbi a livello di tutto l’organismo (sistemici)

Patologie della bocca

Le malattie sistemiche che possono causare cambiamenti di colore della bocca includono le seguenti:

L’anemia (basso emocromo) può rendere la mucosa orale pallida invece che del colore rosa-rossiccio tipico di una mucosa sana.

Il morbillo, una malattia virale, può causare la formazione di macchie all’interno delle guance. Queste prendono il nome di macchie di Koplik e somigliano a minuti granelli di sabbia bianco-grigiastra circondati da un anello rosso.

Il morbo di Addison e alcuni tumori (come il melanoma maligno) possono determinare una colorazione più scura.

In una persona affetta da AIDS possono comparire sul palato chiazze purpuree, causate dal sarcoma di Kaposi.

Piccole macchie rosse (chiamate petecchie) sul palato possono essere un segno di malattie del sangue o di mononucleosi infettiva.

Le patologie della bocca che causano cambiamenti di colore possono rappresentare un problema oppure no. Per esempio, nella bocca possono comparire ovunque chiazze bianche, che sono spesso semplicemente residui di alimenti facilmente eliminabili. Le chiazze bianche possono anche essere causate da morsi alle guance o strofinamento delle guance o della lingua contro una porzione affilata di un dente o di un’otturazione dentale. Le chiazze bianche possono essere causate da molte altre malattie (come un’infezione da lieviti [candidosi]), pieghe bianche spesse (una condizione ereditaria, che prende il nome di nevo bianco spongioso), una linea bianca lungo la parte interna della guancia sul lato opposto ai denti (linea alba) e un’area di colore bianco-grigiastro del rivestimento interno della guancia (leucoedema).

Le chiazze bianche persistenti dovrebbero essere sempre esaminate da un medico o da un dentista, perché possono costituire un segno precoce di tumore della bocca. Anche le aree rosse persistenti (chiamate eritroplachia) possono essere un segno di tumore della bocca.

