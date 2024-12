Malocclusione

Apparecchi ortodontici o allineatori dentali

Talvolta rimozione dei denti

Talvolta intervento chirurgico

Nella maggior parte dei casi, il motivo principale per la correzione del disallineamento è migliorare l’aspetto. Tuttavia, il trattamento del disallineamento grave può rendersi necessario per prevenire danni ai denti e migliorare la masticazione e i difetti di pronuncia.

La correzione del disallineamento richiede l’uso di apparecchi ortodontici o, per alcuni soggetti, allineatori dentali prescritti dal dentista.

Con gli apparecchi ortodontici fissi, il dentista cementa placchette sui denti. Le placchette sono collegate tra loro da fili metallici e fascette elastiche, la cui azione riporterà lentamente e gradualmente i denti in posizione corretta. Premendo lentamente, l’osso della cavità alveolare sottostante viene rimodellato, con il conseguente spostamento permanente dei denti. A volte è necessario estrarre prima i denti per agevolare il corretto allineamento. Talvolta uno o più denti devono essere leggermente abbassati o rialzati in modo da serrarsi meglio. Una volta che i denti sono allineati correttamente, l’apparecchio viene rimosso e sostituito con un apparecchio di contenzione in resina e metallo che impedisce ai denti di spostarsi di nuovo. Inizialmente l’apparecchio di contenzione va indossato 24 ore su 24, poi solo di notte per 2 o 3 anni.

Gli allineatori dentali sono a volte chiamati apparecchi ortodontici trasparenti o apparecchi ortodontici invisibili. Gli allineatori dentali sono una serie di apparecchi di plastica trasparente (simili agli apparecchi di contenzione) usati in una specifica sequenza per spostare gradualmente i denti (fino a 0,3 mm per allineatore). Ogni allineatore viene indossato per circa 2 settimane, per poi essere sostituito da uno nuovo fino alla correzione del disallineamento. Come nel caso degli apparecchi ortodontici tradizionali, viene utilizzato un apparecchio di contenzione per impedire ai denti di spostarsi di nuovo.

A volte le anomalie congenite della mascella e le fratture della mascella non guarite correttamente richiedono l’intervento chirurgico.