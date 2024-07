Le cause più comuni del mal di denti sono

Carie

Pulpite

Ascesso periapicale

Trauma

Dente del giudizio che si fa spazio attraverso il tessuto gengivale (causando pericoronite)

I mal di denti insorgono di norma in seguito a carie e relative conseguenze, come la pulpite e l’ascesso. La carie può essere evitata con una buona igiene orale, che aiuta a rimuovere la placca. La rimozione della placca aiuta perché i batteri al suo interno producono acido, che può intaccare lo smalto e la dentina.

Le carie provocano dolore quando si estendono dalla superficie esterna del dente (smalto) al tessuto osseo sottostante (dentina). (Vedere la figura Uno sguardo all’interno del dente). Il dolore in genere insorge solo in seguito a stimolazione: calore, freddo, bevanda o cibo dolce, spazzolamento. La polpa, il centro vitale del dente, potrebbe non essere intaccata in modo irreversibile se il dolore si arresta immediatamente eliminando lo stimolo.

Uno sguardo all’interno del dente

La pulpite (infiammazione della polpa dentale) è in genere causata da carie in stato avanzato, ma può insorgere anche in seguito a lesioni della polpa causate da precedenti interventi odontoiatrici, di grande entità o mal eseguiti, oppure da traumi. La pulpite può essere reversibile o irreversibile. A contatto con il caldo o il freddo, il dolore può durare un minuto o più. Il dolore può insorgere anche senza stimolazione. L’infiammazione della polpa può causarne la necrosi. In caso di necrosi della polpa, il dolore cessa per alcune ore o settimane. Si ripresenta in seguito quando il tessuto che circonda il dente si infiamma (parodontite apicale) o se si forma del pus (ascesso).

L’ascesso periapicale (un accumulo di pus intorno alla radice del dente) può insorgere quando l’infezione provoca la necrosi della polpa con sviluppo di infiammazione attorno alla radice del dente. Il dente è estremamente sensibile al contatto con lo specillo o l’abbassalingua metallico (percussione) e alla masticazione. L’ascesso periapicale può riassorbirsi spontaneamente o infiltrarsi nei tessuti circostanti (cellulite).

Il trauma include denti fratturati o lussati. Il trauma ai denti può danneggiare la polpa e causare pulpite, un ascesso apicale e a volte discromia del dente, che può iniziare poco dopo l’evento o addirittura dopo decenni.

La pericoronite è l’infiammazione e l’infezione della gengiva che circonda la corona di un dente, in genere un dente che si fa spazio attraverso la gengiva (in eruzione) o che non riesce a farsi spazio (incluso). Di solito insorge intorno a un dente del giudizio (quasi sempre inferiore) in eruzione, ma può riguardare qualsiasi dente.

Nei primi anni di età, l’eruzione dei denti durante la fase di dentizione è spesso causa di grande disagio.

Il dolore provocato dalla sinusite è spesso erroneamente percepito come proveniente dai denti superiori che si trovano vicino al seno paranasale, in particolare se insorge quando la persona è raffreddata o lo è stata di recente. Altri sintomi indice di sinusite sono cefalea, indolenzimento e gonfiore della cute sopra il seno interessato.