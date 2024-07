La porpora trombocitopenica trombotica (PTT) è una malattia grave che provoca la formazione di piccoli coaguli di sangue in tutto il corpo che bloccano l’apporto di sangue a organi vitali come il cervello, il cuore e i reni.

I sintomi variano a seconda del sito in cui si formano i coaguli.

La diagnosi si basa sui sintomi del soggetto e sugli esami del sangue.

Il trattamento della PTT negli adulti prevede plasmaferesi, corticosteroidi, rituximab e raramente caplacizumab.

(Vedere anche Panoramica sulle alterazioni piastriniche e Panoramica sulla trombocitopenia.)

Trombotica significa che si formano coaguli di sangue, trombocitopenica significa che la conta piastrinica è bassa e porpora fa riferimento ai puntini o lividi color porpora che compaiono sulla cute. La porpora trombocitopenica trombotica (PTT) è una patologia rara nella quale si formano improvvisamente in tutto il corpo molti piccoli coaguli di sangue (trombi). È correlata alla sindrome emolitico-uremica (SEU), ma ha maggiori probabilità di manifestarsi negli adulti rispetto alla SEU, che è più comune nei bambini.

I coaguli di sangue nella PTT non sono coaguli grandi che occludono vasi sanguigni di grosso calibro, come nella trombosi venosa profonda. Invece, nella PTT si formano molti coaguli minuti che occludono vasi sanguigni di piccolo calibro in tutto il corpo, in particolare quelli nel cervello, nel cuore e nei reni. Il blocco dei vasi sanguigni causa danni agli organi e può spezzare i globuli rossi che passano poi attraverso vasi parzialmente bloccati. La presenza di coaguli comporta anche un consumo eccessivo di piastrine, con conseguente calo repentino del numero di quelle circolanti (definito trombocitopenia).

Le piastrine sono cellule prodotte nel midollo osseo che circolano nel torrente ematico e favoriscono la coagulazione del sangue. Le piastrine sono dette anche trombociti.

La causa della PTT è spesso sconosciuta, ma in alcune persone si sviluppa dopo l’assunzione di certi farmaci (tra cui chinina, ciclosporina e mitomicina C), dopo alcuni tipi di infezioni intestinali, durante la gravidanza o raramente come malattia ereditaria. In altri soggetti la PTT può essere una malattia autoimmune, nella quale il sistema immunitario dell’organismo crea anticorpi che distruggono un enzima (ADAMTS13). Se vi è una carenza di questo enzima, le piastrine iniziano a coagulare in modo anomalo all’interno dei vasi sanguigni, il numero di piastrine nel sangue (conta piastrinica) diminuisce e gli organi in cui si verificano i coaguli (come il cervello e i reni) possono subire dei danni.

Sintomi della PTT Nella porpora trombocitopenica trombotica (PTT), i sintomi si sviluppano improvvisamente e sono piuttosto diversi rispetto a quelli della maggior parte delle altre forme di trombocitopenia. Nella PTT, i piccoli coaguli che si formano (con consumo di piastrine) provocano numerosi sintomi e complicanze, alcuni dei quali potenzialmente letali. I sintomi derivanti dalla presenza di coaguli cerebrali possono includere cefalea, confusione, convulsioni e coma. I sintomi causati dalla presenza di coaguli nel cervello possono comparire e scomparire e la loro gravità può variare. I sintomi dovuti alla presenza di coaguli in altre sedi dell’organismo includono alterazioni del ritmo cardiaco, sangue nelle urine e dolore addominale.

Diagnosi di PTT Esami del sangue per misurare la conta piastrinica e i livelli dell’enzima ADAMTS13

Esami per autoanticorpi contro l'enzima ADAMTS13

Esami per escludere eventuali altre patologie che causano bassa conta piastrinica e sanguinamento Il medico sospetta la presenza di porpora trombocitopenica trombotica (PTT) quando rileva una bassa conta piastrinica in soggetti che hanno avuto malattie, che hanno assunto determinati farmaci o in donne in gravidanza. Sebbene non esistano esami del sangue specifici per la diagnosi della PTT, il medico prescrive una serie di analisi del sangue che, assieme ai sintomi del soggetto, possono contribuire a formularla. Tali esami del sangue spesso includono analisi che dimostrano la distruzione dei globuli rossi, esami per valutare la funzionalità dei reni e spesso analisi per misurare i livelli dell’enzima ADAMTS13 e la presenza di anticorpi contro questo enzima.