Chemioterapia e altri trattamenti sistemici del tumore

Gli ormoni sono proteine prodotte dalle ghiandole endocrine che influiscono sulle attività dei tessuti e degli organi bersaglio. Gli ormoni agiscono come messaggeri che controllano e coordinano le attività in tutto l’organismo. Alcuni tumori crescono e si diffondono maggiormente quando sono esposti a determinati ormoni. Di conseguenza, l’inversione degli effetti di questi ormoni può controllare alcuni tumori ormono-dipendenti. Tuttavia, questi farmaci possono anche causare sintomi di carenza ormonale.

Ad esempio, il tumore della prostata cresce più rapidamente se esposto all’ormone sessuale maschile testosterone e ad altri steroidi androgeni. Pertanto, la terapia antiandrogenica viene comunemente utilizzata per trattare il tumore della prostata. Alcuni farmaci antiandrogeni, come leuprolide, goserelin e altri, impediscono all’ipofisi di stimolare i testicoli a produrre il testosterone. Altri farmaci per la terapia ormonale, come flutamide, bicalutamide e nilutamide, vengono utilizzati per bloccare gli effetti del testosterone. Queste terapie ormonali non curano il tumore della prostata, ma possono rallentarne la crescita e la diffusione. Tuttavia, questi farmaci possono anche causare sintomi di carenza di testosterone, come vampate di calore, osteoporosi, perdita di energia, riduzione della massa muscolare, aumento di peso dovuto a ritenzione idrica, riduzione della libido, riduzione dei peli corporei, disfunzione erettile e aumento di volume delle mammelle.

Alcuni tumori mammari crescono più rapidamente se esposti agli ormoni sessuali femminili estrogeni e/o progesterone. Farmaci come il tamoxifene e il raloxifene si legano ai recettori degli estrogeni e inibiscono la crescita dei tumori mammari con recettori degli estrogeni. Questi farmaci riducono anche il rischio di sviluppare tumori mammari. Gli inibitori dell’aromatasi, come l’anastrozolo, riducono la produzione di estrogeni bloccando un enzima che converte altri ormoni in estrogeni e possiedono un beneficio simile.

La terapia endocrina può essere utilizzata da sola o in combinazione con altri tipi di terapia antitumorale.