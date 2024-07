Neoformazioni del cavo orale

All’interno o all’esterno del cavo orale può insorgere una serie di neoformazioni benigne. Un nodulo o un’escrescenza sulle gengive va sottoposto alla valutazione del dentista. Il nodulo può essere causato dall’ascesso di un dente o della gengiva o da un’irritazione. Poiché qualsiasi neoformazione insolita, interna o esterna alla bocca, può essere un cancro, è necessario un esame immediato da parte del medico o del dentista.

Le neoformazioni benigne dovute a irritazione sono relativamente comuni e, se necessario, possono essere asportate chirurgicamente. Nel 10-40% delle persone, le neoformazioni benigne delle gengive si ripresentano perché la causa dell’irritazione rimane. Talvolta questa irritazione, soprattutto se prolungata, può trasformarsi in alterazioni precancerose.

La verruca comune (verrucae vulgaris) può infettare la bocca se la persona ne succhia o rosicchia una presente su un dito. Una verruca di diverso tipo, anch’essa causata dal virus del papilloma umano, la verruca genitale, può essere trasmessa attraverso il sesso orale. Tra i vari metodi utilizzati per rimuovere le verruche (vedere Verruche: trattamento), la rimozione chirurgica è il metodo preferito per le verruche orali.

Il mughetto è un’infezione da lievito, che si manifesta sulle aree umide della cute e di altre zone (come la bocca e la vagina). In bocca, spesso, si presenta sotto forma di chiazze biancastre e caseose. Il mughetto si attacca saldamente alle mucose e, quando viene rimosso, lascia una chiazza rossa. È molto frequente nelle persone con diabete, deficit immunitario o in terapia con antibiotici.

Il toro è una proiezione ossea rotondeggiante a crescita lenta che si forma nel centro del palato (toro palatino) o sulla mascella inferiore, a lato della lingua (toro mandibolare). Questa neoformazione dura è comune e innocua. Può essere ignorata anche quando raggiunge grosse dimensioni, a meno che non venga lacerata durante la masticazione o la persona non necessiti di una dentiera proprio in quella zona. Neoformazioni ossee multiple, in particolare lungo l’angolo della mascella inferiore, possono indicare la sindrome di Gardner, una malattia ereditaria del tratto digerente che comporta la presenza di numerosi polipi nel colon, che spesso diventano maligni.

I cheratoacantomi sono neoformazioni che si formano sulle labbra e altre zone esposte al sole, come il viso, gli avambracci e le mani. Un cheratoacantoma di solito raggiunge le sue massime dimensioni di diametro (da 1 a 3 centimetri o più) nel giro di 1 o 2 mesi, per poi iniziare a restringersi alcuni mesi dopo, scomparendo a volte senza alcun trattamento. Un tempo, tutti i cheratoacantomi erano considerati benigni, ma alcuni esperti ritengono ora quelli che non diminuiscono di dimensioni tumori maligni a crescita lenta e ne raccomandano la rimozione.

Molti tipi di cisti (cavità in cui si raccoglie liquido) causano dolore alla mascella e edema. Spesso insorgono accanto a un dente del giudizio incluso e, espandendosi, possono distruggere parti considerevoli dell’osso mascellare. Alcuni tipi di cisti tendono a recidivare dopo l’asportazione chirurgica. Vari tipi di cisti possono svilupparsi anche sul pavimento orale. Spesso, le cisti vengono asportate chirurgicamente, poiché causano fastidio durante la deglutizione o per motivi estetici. Il tipo di ciste di gran lunga più comune insorge sul labbro ed è denominato mucocele o cisti da ritenzione mucosa. In genere ha origine quando ci si morde accidentalmente il labbro (inferiore) e insorge quando il drenaggio di saliva in bocca da una ghiandola salivare minore è bloccato. La maggior parte dei mucoceli scompare nell’arco di una settimana o due, ma può essere rimossa chirurgicamente se fastidiosa.

Gli odontomi sono neoformazioni delle cellule dentarie che sembrano piccoli denti soprannumerari malformati o una vasta massa di materiale dentale. Nei bambini possono compromettere la normale crescita dei denti. Negli adulti possono comprimere i denti, causandone il disallineamento. Se gli odontomi diventano grandi, possono causare un ingrossamento anche della mascella inferiore o superiore. In genere vengono asportati chirurgicamente.

La maggior parte (75-80%) dei tumori delle ghiandole salivari è benigna, a crescita lenta e asintomatica. Di solito questi tumori appaiono sotto forma di un singolo nodulo mobile e morbido situato sotto tessuto cutaneo dall’aspetto sano o sotto il rivestimento (mucosa) all’interno della guancia. A volte, quando sono cistici e densi di liquido, sono sodi. Il tipo più frequente (definito tumore misto o adenoma pleomorfo) insorge principalmente nelle donne di età superiore ai 40 anni. Questo tipo può diventare maligno e viene quindi asportato chirurgicamente. Se l’asportazione non è completa, è probabile che si riformi. Anche altri tipi di tumori benigni vengono asportati chirurgicamente, sebbene sia meno probabile che diventino maligni o si riformino una volta asportati.