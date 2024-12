Pulizia professionale

Collutori

Talvolta, antibiotici

Buona igiene orale

Il trattamento della gengivite ulcero-necrotica acuta (GUNA) inizia con una pulizia professionale, delicata e accurata, eseguita nel corso di diversi giorni.

A casa, il paziente viene istruito di fare sciacqui con acqua salata, una soluzione di perossido di idrogeno (la normale acqua ossigenata acquistata in farmacia diluita a metà con acqua) o clorexidina (un antisettico). Per i primi giorni può essere raccomandato il risciacquo al posto del normale spazzolamento a causa della sensibilità delle gengive. La persona può usare uno spazzolino morbido o un asciugamano per strofinare i denti.

Se la pulizia deve essere rimandata (ad esempio se il dentista o gli strumenti idonei non sono disponibili), il medico somministra antibiotici per via orale (come metronidazolo, amoxicillina, clindamicina, eritromicina o tetraciclina).

L’infezione risponde molto bene a un’adeguata igiene orale (uso quotidiano dello spazzolino e del filo interdentale). I medici raccomandano inoltre che la persona resti a riposo, beva molti liquidi, mangi cibi nutrienti e assuma analgesici, nonché che eviti di fumare o di mangiare cibi piccanti o speziati.