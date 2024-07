Stomatite aftosa ricorrente

Analgesici

Collutori

Corticosteroidi per via orale

Il trattamento consiste nell’alleviare il dolore con le stesse misure generali utilizzate per le altre afte orali (vedere Trattamenti topici). Inoltre, i medici raccomandano spesso collutori a base di clorexidina. Se sono presenti molte ulcere orali, i medici talvolta raccomandano anche un corticosteroide come il desametasone applicato sotto forma di collutorio. Se le ulcere orali sono ridotte, i medici raccomandano altri corticosteroidi come il fluocinonide o il clobetasolo applicati come unguenti o miscelati in una pasta protettiva a base di carbossimetilcellulosa. Le persone con eruzioni ripetute di ulcere orali possono iniziare a usare il collutorio non appena avvertono il formarsi della lesione. Chi usa questi corticosteroidi può sviluppare la stomatite causata dalla Candida albicans (vedere Sintomi della candidosi).

Se i corticosteroidi applicati direttamente sull’area interessata non funzionano, è possibile assumere per bocca compresse di prednisone. Tuttavia, prima di prescrivere un corticosteroide il medico deve accertarsi che il paziente non abbia contemporaneamente un’infezione orale da herpes simplex, che può essere aggravata dai corticosteroidi. I collutori e le compresse a base di corticosteroidi vengono assorbiti dall’organismo in misura maggiore rispetto ai corticosteroidi somministrati sotto forma di gel, pertanto gli effetti collaterali possono rappresentare un problema (vedere la barra laterale Corticosteroidi: Uso ed effetti collaterali).