Digrignamento dei denti

Durante la veglia, astensione dal digrignamento e talvolta uso di bite

Durante il sonno, uso di bite notturni

Quando sono sveglie, queste persone devono provare a non serrare i denti. Durante il sonno è possibile indossare dispositivi orali in resina (bite). Il bite impedisce ai denti di sfregare fra loro. Le persone con bruxismo grave potrebbero dover indossare il bite anche durante il giorno, sia per proteggere i denti sia per ricordare al soggetto di non serrare i denti. In genere questi apparecchi sono realizzati dal dentista e regolati in base alle esigenze del paziente. Per alcuni, il cui unico problema è l’usura dei denti, il dentista potrebbe consigliare l’uso di bite da banco modellabili in acqua calda (come i paradenti usati dagli atleti). Prima di utilizzare questi apparecchi è necessario sottoporsi a visita odontoiatrica.