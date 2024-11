University of Arkansas for Medical Sciences

Nei Paesi con bassi tassi di insicurezza alimentare la carenza di vitamina C può derivare da una dieta povera di vitamina C, tuttavia la carenza grave (che causa lo scorbuto) è rara.

L’assunzione di una quantità insufficiente di frutta e verdura fresche può causare carenza di vitamina C

e causare stanchezza, debolezza e irritabilità.

La carenza grave, chiamata scorbuto, causa ecchimosi, problemi a denti e gengive, secchezza dei capelli e della pelle, e anemia.

La diagnosi si basa sui sintomi e, a volte, sugli esami del sangue.

L’aumento del consumo di frutta e verdura fresche o l’assunzione di integratori di vitamina C per via orale, di solito, consente di correggere la carenza.

La vitamina C (acido ascorbico) è essenziale per la formazione, la crescita e la riparazione di tessuto osseo, cutaneo e connettivo (che forma i legami tra tessuti e organi diversi, e comprende tendini, legamenti e vasi sanguigni). È inoltre essenziale per la normale funzionalità dei vasi sanguigni. La vitamina C consente di mantenere la salute di denti e gengive e permette all’organismo di assorbire il ferro, che è necessario per la produzione dei globuli rossi. La vitamina C facilita anche la cicatrizzazione di ustioni e ferite. Agrumi, pomodori, patate, broccoli, fragole e peperoni dolci sono ottime fonti di vitamina C. (Vedere anche Panoramica sulle vitamine.)

Come la vitamina E, la vitamina C è un antiossidante: protegge le cellule dalle lesioni dei radicali liberi, che sono sottoprodotti della normale attività cellulare e che partecipano alle reazioni chimiche all’interno delle cellule. Alcune di queste reazioni possono causare danni nel corso della vita.

Cause della carenza di vitamina C Negli adulti la carenza di vitamina C è in genere dovuta a Una dieta povera di vitamina C Per esempio, la carenza di vitamina C può essere dovuta a una dieta carente di frutta e verdure fresche. Inoltre, la cottura può distruggere parte della vitamina C presente negli alimenti. Le seguenti condizioni possono aumentare in modo significativo il fabbisogno corporeo di vitamina C e il rischio di carenza di vitamina C: Gravidanza

Allattamento al seno

Disturbi che causano febbre alta o infiammazione

Iperattività tiroidea (ipertiroidismo)

Diarrea prolungata

Intervento chirurgico

Ustioni

Il fumo, che aumenta il fabbisogno di vitamina C del 30% Sapevate che... Scorbuto Una grave carenza di vitamina C causa lo scorbuto. Lo scorbuto nei neonati è raro perché il latte materno di solito fornisce una quantità sufficiente di vitamina C e il latte artificiale viene arricchito con questa vitamina. Lo scorbuto è raro negli Stati Uniti, ma può colpire chi soffre di disturbo da uso di alcol e gli anziani malnutriti.

Una dieta povera di vitamina C, negli adulti causa stanchezza, debolezza e irritabilità, perdita di peso e dolori muscolari e articolari. I sintomi dello scorbuto si sviluppano dopo alcuni mesi di carenza. Possono verificarsi sanguinamenti sottocutanei (soprattutto vicino ai follicoli piliferi o come ecchimosi), nelle gengive e nelle articolazioni. Le gengive si gonfiano e diventano purpuree e spugnose e alla fine i denti cominciano a muoversi. I capelli diventano secchi, fragili e crespi (come un cavatappi), e la pelle appare secca, squamosa e ruvida. Accumulo di liquidi nelle gambe. Può svilupparsi anemia. Possono svilupparsi infezioni, e le ferite non guariscono. I neonati possono essere irritabili, presentare dolore al movimento, perdere l'appetito e non aumentare di peso nel modo dovuto. Nei neonati e nei bambini la crescita ossea è alterata e si possono verificare emorragie e anemia. Immagine Emorragia degli stinchi nello scorbuto

Diagnosi della carenza di vitamina C Esame obiettivo

A volte esami del sangue

Nei bambini, radiografie delle ossa La diagnosi di scorbuto si basa sui sintomi. La misurazione dei livelli di vitamina C nel sangue consente di stabilire la diagnosi, ma questo esame non è sempre disponibile. Per controllare l’anemia è possibile eseguire esami del sangue. Nei bambini, vengono effettuate radiografie per controllare se la crescita ossea è insufficiente.

Trattamento della carenza di vitamina C Integratori di vitamina C

Una dieta nutriente con maggiore consumo di frutta e verdure fresche

Per lo scorbuto, alte dosi di integratori di vitamina C Lo scorbuto viene trattato con alte dosi di vitamina C (acido ascorbico) assunte quotidianamente, seguite da una dieta nutriente che prevede un apporto 1 o 2 volte superiore alla quantità giornaliera raccomandata di vitamina C. La dieta deve includere un maggior consumo di frutta e verdure fresche. La maggior parte dei sintomi scompare dopo 1-2 settimane. I problemi gengivali possono durare più a lungo.