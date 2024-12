Corticosteroidi (per via orale o endovenosa)

Antibiotici e medicazioni protettive per le vesciche aperte

Spesso immunosoppressori o immunoglobuline per ridurre l’impiego dei corticosteroidi

I pazienti con malattia in forma da moderata a grave vengono ricoverati in ospedale. Negli ospedali, le lesioni cutanee aperte richiedono cure intensive, simili a quelle prestate in caso di ustioni gravi. Possono essere necessari antibiotici per trattare le infezioni delle vesciche aperte. Le medicazioni possono proteggere le aree essudative prive di pelle.

Dosi elevate di corticosteroidi sono una parte importante del trattamento. assunti per bocca (per via orale) oppure somministrati in vena (per via endovenosa) in caso di ricovero in ospedale. Se la malattia è tenuta sotto controllo, la dose di corticosteroidi viene gradualmente ridotta (scalata).

Se la malattia è lieve, il trattamento inizia solitamente con rituximab, un farmaco che sopprime il sistema immunitario (immunosoppressore), o corticosteroidi. Spesso, si somministra anche un immunosoppressore, come l’azatioprina o il micofenolato mofetile.

Se la malattia è moderata o grave, il trattamento inizia solitamente con rituximab o dosi più elevate di corticosteroidi. Spesso si somministra anche azatioprina o micofenolato mofetile.

Gli immunosoppressori riducono la necessità di corticosteroidi nei pazienti che hanno dovuto assumerli per lungo tempo o ad alte dosi. Le immunoglobuline, somministrate in vena, rappresentano un altro trattamento che può essere usato per il pemfigo volgare grave. Alcune persone rispondono abbastanza bene da permettere la sospensione della terapia farmacologica, mentre altre devono continuare ad assumere farmaci a basso dosaggio per un lungo periodo di tempo.

Per le forme gravi di pemfigo volgare si può ricorrere anche alla plasmaferesi, un processo in cui gli anticorpi vengono rimossi dal sangue mediante filtrazione.