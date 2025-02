Dosi elevate di immunoglobuline e aspirina

Il trattamento della sindrome di Kawasaki va iniziato il prima possibile. Il trattamento iniziato nell’arco di 10 giorni dall’esordio dei sintomi riduce significativamente il rischio di coronaropatia arteriosa e accelera la risoluzione di febbre, eruzione cutanea e malessere.

Per 1-4 giorni, vengono somministrati per via endovenosa alti dosaggi di immunoglobulina e alte dosi di aspirina per via orale. Non appena la febbre scompare per 4-5 giorni, la dose di aspirina viene ridotta, ma continuata per almeno 8 settimane dalla comparsa della patologia. In assenza di aneurismi coronarici e di segni di infiammazione, la somministrazione di aspirina può essere sospesa. I bambini con anomalie coronariche, tuttavia, devono assumere un trattamento a lungo termine con aspirina.

Dato che l’uso di aspirina aumenta leggermente il rischio di sindrome di Reye nei bambini affetti da influenza o varicella, per i bambini che sono in terapia con aspirina per un periodo prolungato i medici raccomandano la vaccinazione contro l’influenza annuale. Tutti i bambini devono sottoporsi anche al vaccino anti-varicella all’età opportuna. Se un bambino contrae l’influenza o la varicella o viene esposto alla malattia, il dipiridamolo talvolta viene usato temporaneamente in sostituzione dell’aspirina per ridurre il rischio di sindrome di Reye.

I bambini con aneurismi coronarici di grandi dimensioni possono essere trattati con farmaci che prevengono la coagulazione del sangue (anticoagulanti).