Ulcere labiali, infiammazione delle labbra e altre alterazioni

Le labbra possono subire alterazioni di dimensione, colore e superficie. Alcune di queste alterazioni potrebbero indicare un problema di carattere medico. Altre alterazioni sono innocue. Con l’avanzare dell’età le labbra possono assottigliarsi.

Le ulcere labiali hanno diverse cause. Un’ulcera labiale con bordi duri può essere una forma di tumore della pelle (vedere Tipi di tumore della bocca; vedere anche Labbra e danni provocati dalla luce solare). Le ulcere possono svilupparsi anche come sintomo di altre patologie, quali l’eritema multiforme, l’infezione orale da virus herpes simplex (herpes labiale) ricorrente o la sifilide.

Possono comparire macchie sulle labbra. Numerose piccole macchie sparse, di colore dal nero al marrone, possono essere il segno di una malattia ereditaria chiamata sindrome di Peutz-Jeghers, che provoca formazione di polipi nello stomaco e nell’intestino. Raramente, i fumatori sviluppano macchie marroni benigne sulle labbra in prossimità del punto in cui tengono la sigaretta. Lentiggini e aree di forma irregolare tendenti al marrone (macule melanotiche) sono frequenti intorno alle labbra e possono persistere per molti anni. Questi segni non sono motivo di preoccupazione.

La malattia di Kawasaki, un disturbo di origine sconosciuta che insorge di solito in neonati e bambini di età inferiore o pari a 8 anni, può provocare secchezza e lesioni delle labbra e arrossamento della mucosa orale.

Altre alterazioni comuni delle labbra includono

