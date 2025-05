Controllo del sanguinamento

Integratori di ferro per via orale

Di rado, il ferro viene somministrato tramite iniezione

Dato che la causa più frequente di carenza di ferro nell’adulto è rappresentata dal sanguinamento eccessivo, il medico deve per prima cosa ricercare la sede del sanguinamento. Se la causa risiede in flussi mestruali eccessivi, per controllarli possono essere necessari farmaci, come i contraccettivi orali (pillola anticoncezionale). Può essere necessario ricorrere a un intervento chirurgico per trattare ulcere emorragiche o per rimuovere i polipi del colon. Se l’anemia è grave può essere necessaria una trasfusione di sangue.

La normale assunzione di ferro con la dieta può non essere sufficiente a rimpiazzare il ferro perso (dato che, in genere, in una dieta normale viene assorbito meno del 20% del ferro). Di conseguenza, la maggior parte dei soggetti con carenza di ferro deve assumere integratori per via orale, di solito una o due volte al giorno. Il ferro viene assorbito meglio a stomaco vuoto, 30 minuti prima dei pasti o 2 ore dopo i pasti, specie se il pasto comprende alimenti che ne riducono l’assorbimento, come le fibre vegetali, gli alimenti che contengono fitati (compresi il pane integrale, la crusca, i fagioli, la soia e le noci), il caffè e il tè. Tuttavia, l’assunzione di integratori di ferro a stomaco vuoto può causare indigestione e stipsi. Per questo alcune persone devono assumere gli integratori durante i pasti. Gli antiacidi e gli integratori di calcio possono altresì ridurre l’assorbimento di ferro. L’assunzione di vitamina C sotto forma di succhi o integratori aumenta l’assorbimento di ferro, così come mangiare piccole quantità di carne, che contiene la forma di ferro meglio assorbibile (ferro eme). L’uso degli integratori di ferro può rendere le feci nere, un effetto collaterale innocuo.

Di rado, il ferro viene somministrato per iniezione. Le iniezioni sono necessarie per i soggetti che non tollerano le compresse o per quei pochi soggetti che non assorbono ferro a sufficienza nell’apparato digerente.

In genere occorrono da diverse settimane a 2 mesi circa per correggere l’anemia da carenza di ferro, anche se il sanguinamento si è arrestato. Una volta corretta l’anemia, deve essere somministrato un integratore di ferro per 6 mesi per ricostituire le riserve corporee. In genere, si effettuano periodicamente esami del sangue per valutare se il soggetto assume una quantità di ferro sufficiente e se il sanguinamento continua.

Le donne che non hanno mestruazioni e gli uomini non devono assumere integratori di ferro o multivitaminici contenenti ferro senza precise istruzioni mediche. L’assunzione di tali integratori può rendere difficile la diagnosi di sanguinamenti intestinali. Questi possono essere causati da gravi patologie, fra cui il cancro del colon.

Dato che un feto in crescita necessita di ferro, alla maggior parte delle donne in gravidanza si raccomanda l’assunzione di integratori di ferro. La maggior parte dei bambini, specie quelli prematuri o con basso peso alla nascita, necessita di integratori di ferro. Viene somministrato nel latte artificiale arricchito con ferro o, nei bambini allattati al seno, come integratore liquido a parte.