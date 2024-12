Poiché la vitamina B6 è presente in molti alimenti, la carenza è raramente causata da un apporto inadeguato, tranne in caso di grave malnutrizione. Tuttavia può verificarsi anche a causa della lavorazione prolungata che rimuove la vitamina B6 dagli alimenti.

La carenza di vitamina B6 in genere è dovuta a

Alterato assorbimento degli alimenti (malattie da malassorbimento)

Dipendenza dall’alcol

Perdita eccessiva di vitamina B6 durante l’emodialisi

Uso di farmaci che riducono la vitamina B6 immagazzinata nell’organismo

Tali farmaci comprendono anticonvulsivanti, l’antibiotico isoniazide (usato per la tubercolosi), l’idralazina (utilizzata per trattare l’ipertensione), i corticosteroidi e la penicillamina (utilizzata per trattare alcuni disturbi come l’artrite reumatoide e il morbo di Wilson).

La carenza di vitamina B6 è comune nei soggetti che hanno avuto una grave carenza di proteine e calorie (denutrizione proteico-energetica). I soggetti con denutrizione proteico-energetica non assumono una quantità sufficiente di vitamina B6.