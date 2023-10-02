Депресивні розлади

Депресивний розлад характеризується достатньо сильним або стійким сумом, щоб заважати функціонуванню, і часто через зниження інтересу або задоволення від діяльності. Точна причина невідома, але, ймовірно, включає спадковість, зміни рівнів нейромедіаторів, змінену нейроендокринну функцію та психосоціальні фактори. Діагноз базується на анамнезі. Лікування зазвичай складається з лікарських препаратів, психотерапії або їх поєднання, а також іноді електросудомної терапії (ЕСТ) або швидкої транскраніальної магнітної стимуляції (шТМС).
(Див. також Загальні відомості про розлади настрою).
Термін «депресія» часто використовується для позначення будь-якого з декількох депресивних розладів. Деякі з них класифікуються в Діагностичному та статистичному посібнику з психічних розладів, видання 5, з переглядом тексту (1), за специфічними симптомами:
Великий депресивний розлад (часто називається великою депресією)
Постійний депресивний розлад (дистимія)
Інші класифікуються за етіологією:
Депресивний розлад через інший медичний стан
Депресивний розлад, викликаний прийомом речовин/лікарських препаратів
Депресивний розлад виникає в будь-якому віці, але зазвичай розвивається в середині підліткового віку, у віці 20 років або 30 років (див. також«Депресивний розлад у дітей та підлітків»). У умовах первинної допомоги діагноз депресії мають приблизно 13% пацієнтів (2).
Деморалізація та горе
Термін «депресія» часто використовується для опису сумного або негативного настрою, що виникає в результаті розчарувань (наприклад, фінансового краху, стихійного лиха, серйозного захворювання) або втрат (наприклад, смерті близької людини). Однак кращими термінами для такого настрою є деморалізація та гнітючий настрій.
На відміну від почуттів депресії, негативні почуття деморалізації та горе зумовлюють наступне:
Спостерігаються в хвилях, які мають тенденцію пов’язуватись із думками або нагадуваннями про подію, що спонукає
Вирішуйте, коли обставини або події покращуються
Може перехоплюватися періодами позитивних емоцій і гумору
Не супроводжується розповсюдженими почуттями нікчемності та ненависті до себе
Поганий настрій зазвичай триває дні, а не тижні або місяці, і суїцидальні думки та тривала втрата функцій набагато менші.
Однак події та стресові фактори, які викликають деморалізацію та гнітючий стан, також можуть провокувати великий депресивний епізод, особливо у вразливих осіб (наприклад, у тих, у кого в анамнезі або в сімейному анамнезі є велика депресія). У невеликої, але значної кількості пацієнтів горе може стати стійким та інвалідизуючим. Цей стан називається розладом тривалого горя і може потребувати специфічно спрямованого лікування.
Довідкові матеріали загального характеру
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 177-214.
2. Jackson JL, Kuriyama A, Bernstein J, et al: Depression in primary care, 2010-2018. Am J Med 135(12):1505-1508, 2022. doi: 10.1016/j.amjmed.2022.06.022
Етіологія депресивних розладів
Точна причина депресивних розладів невідома, але їх розвитку сприяють генетичні фактори та фактори навколишнього середовища.
Спадковість становить приблизно половину етіології (менше, ніж у випадку депресії з пізнім початком). Таким чином, депресія є більш поширеною серед родичів першого ступеня осіб з депресією, при цьому високою є конкордатність між однояйцевими близнюками (1). Крім того, генетичні фактори, ймовірно, впливають на розвиток депресивних реакцій на побічні явища.
Інші теорії зосереджуються на змінах рівнів нейромедіаторів, включаючи аномальне регулювання холінергічної, катехоламінергічної (норадренергічної або дофамінергічної), глутаматергічної та серотонінергічної (5-гідрокситриптамінових) передачі нервових сигналів (1). Порушення регуляції нейроендокринного процесу може бути фактором, особливо на 3 осях: гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковий гормон, гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковий гормон і гормон гіпоталамо-гіпофізарного росту.
Здається, також беруть участь психосоціальні фактори. Великі життєві стреси, особливо розлуки та втрати, зазвичай передують епізодам великої депресії; однак такі явища зазвичай не викликають довготривалу тяжку депресію, за винятком людей, які схильні до розладу настрою.
Люди, у яких був епізод великої депресії, мають вищий ризик подальших епізодів. У людей з меншою стійкістю та/або тривожними тенденціями може бути більша ймовірність розвитку депресивного розладу. Такі люди часто не розвивають навички спілкування, щоб пристосовуватися до життєвого тиску. Наявність інших психічних розладів підвищує ризик розвитку великого депресивного розладу.
Жінки знаходяться в групі підвищеного ризику, але жодна теорія не пояснює чому. Можливі фактори включають наступне:
Більший вплив або посилена реакція на щоденні стреси
Вищі рівні моноаміноксидази (ферменту, який знижує рівень нейромедіаторів, які вважаються важливими для настрою)
Підвищена частота дисфункції щитоподібної залози
Ендокринні зміни, які виникають під час менструації та під час менопаузи
При депресії під час пологів симптоми розвиваються під час вагітності або протягом 4 тижнів після пологів (депресія після пологів); зміни ендокринної системи викликаються, але конкретна причина невідома.
При сезонному афективному розладі симптоми розвиваються сезонно, зазвичай восени або взимку; цей розлад зазвичай виникає в кліматі з довгою або тяжкою зимою.
Депресивні симптоми або розлади можуть супроводжувати різні соматичні захворювання, включаючи захворювання щитоподібної залози, захворювання надниркових залоз, доброякісні та злоякісні пухлини головного мозку, інсульт, СНІД, хворобу Паркінсона та розсіяний склероз (див. таблицю Деякі причини симптомів депресії та манії).
Ряд лікарських препаратів, таких як кортикостероїди, деякі бета-блокатори, інтерферон і резерпін, також можуть призводити до депресивних розладів. Зловживання деякими речовинами та нелегальними наркотиками (наприклад, алкоголем, амфетамінами) може призводити до депресії або супроводжувати її. Токсичні ефекти або припинення прийому лікарських препаратів можуть викликати тимчасові депресивні симптоми.
Деякі причини симптомів депресії та манії*
Тип розладу
Депресія
Манія
Системне ревматичне захворювання
LELE
Ендокринне дослідження
Гіпертиреоз
Інфекційні
Загальний парез (паренхіматозне нейросифіліс)
Вірусна пневмонія
ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ
Загальний парез
Грип
Оенцефаліт у Сент-Луїсі
Неопластична
Рак голови підшлункової залози
Дисемінований карциноматоз
—
Неврологічна
Порушення з боку деменції на ранній фазі
Інсульт (лівий фронтальний)
Судоми з осередковим початком
Діенцефалічні пухлини
Травма голови
Розсіяний склероз
Інсульт
Харчова цінність
—
Інше
—
Фармакологічні дослідження
Амфотерицин В
Інсектициди антихолінестерази
Бета-блокатори (деякі, наприклад, пропранолол)
Циметидин
Кортикостероїди
Циклукрин
Естрогенотерапія
Індометацин
Інтерферон
Ртуть
Метилдопа
Метоклопрамід
Фенотіазини
Резерпін
Талій
Вінбластин
Вінкристин
Деякі антидепресанти
Бромокриптин
Кортикостероїди
Леводопа
Метилфенідат
Симпатоміметики
Психічні розлади (крім розладів настрою)
Інші розлади, пов'язані із вживанням алкоголю та інших психоактивних речовин
Антисоціальний розлад особистості
* Депресія часто виникає при цих розладах, але причинно-наслідковий зв’язок не встановлено.
Довідкові матеріали щодо етіології
1. Sullivan PF, Neale MC, Kendler KS: Genetic epidemiology of major depression: review and meta-analysis. Am J Psychiatry 2000 Oct;157(10):1552-62. doi: 10.1176/appi.ajp.157.10.155
2. Ghasemi M, Phillips C, Fahimi A, et al: Mechanisms of action and clinical efficacy of NMDA receptor modulators in mood disorders. Neurosci Biobehav Rev 80:555-572, 2017. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.07.002
Симптоми та ознаки депресивних розладів
Депресія викликає когнітивну, психомоторну та інші види дисфункції (наприклад, погана концентрація, втома, втрата сексуального бажання, втрата інтересу або задоволення майже від усіх видів діяльності, які раніше були задоволені, порушення сну), а також депресивний настрій. У людей із депресивним розладом часто виникають думки про самогубство і вони можуть спробувати самогубство. Інші психічні симптоми або розлади (наприклад, тривожність і напади паніки), які зазвичай співіснують, іноді ускладнюють діагностику та лікування.
Пацієнти з усіма формами депресії частіше зловживають алкоголем або нелегальними наркотиками, намагаючись самостійно лікувати порушення сну або симптоми тривоги, однак депресія є менш поширеною причиною розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю та інших наркотичних речовин, ніж колись вважалося. Пацієнти з більшою ймовірністю стануть важкими курцями та нехтуватимуть своїм здоров’ям, збільшуючи ризик розвитку або прогресування інших розладів (наприклад, хронічної обструктивної хвороби легень [ХОЗЛ]).
Депресія може зменшити захисні імунні відповіді. Депресія збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інфарктів міокарда (ІМ) та інсульту, можливо, через депресію, цитокіни та фактори, що збільшують згортання крові, є підвищеними, а варіабельність частоти серцевих скорочень зменшується — усі потенційні фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань.
Великий депресивний розлад (уніполярний депресивний розлад)
Пацієнти можуть здаватися нещасними, із заплаканими очима, насупленими бровами, опущеними кутиками рота, незграбною поставою, поганим зоровим контактом, відсутністю виразу обличчя, слабким рухом тіла та змінами мови (наприклад, м'який голос, відсутність просодії, використання односкладових слів). Зовнішній вигляд можна сплутати з хворобою Паркінсона. У деяких пацієнтів депресивний настрій настільки глибокий, що сльозотеча висихає; вони повідомляють, що не в змозі відчувати звичайні емоції і відчувають, що світ став безбарвним і безживним.
Харчування може бути сильно порушене, що потребує негайного втручання.
Деякі пацієнти з депресією нехтують особистою гігієною або навіть своїми дітьми, іншими близькими або домашніми тваринами.
Для діагностики великого депресивного розладу ≥ 5 (1) з наступних пунктів повинні були бути присутніми майже щодня протягом одного 2-тижневого періоду, при цьому один з них повинен бути пригніченим настроєм, втратою інтересу або задоволення:
Депресивний настрій більшу частину дня
Значне зниження інтересу або задоволення від усіх або майже всіх видів діяльності протягом більшої частини дня
Значне (> 5%) збільшення або втрата ваги, зниження або підвищення апетиту
Безсоння (часто безсоння під час сну) або гіперсомнія
Психомоторне збудження або загальмованість, що спостерігаються іншими (не повідомляються самостійно)
Втома або втрата енергії
Відчуття нікчемності або надмірної чи невідповідної вини
Зниження здатності мислити, концентруватися або нерішучість
Повторювані думки про смерть або самогубство, спробу самогубства або конкретний план вчинення самогубства
Постійний депресивний розлад
Симптоми депресії, що зберігаються протягом ≥ 2 років без ремісії, класифікуються як стійкий депресивний розлад (ПРД), категорія, яка поєднує розлади, які раніше називалися хронічним великим депресивним розладом і дистимічним розладом.
Симптоми зазвичай починаються безпристрасно під час підліткового віку і можуть зберігатися протягом багатьох років або десятиліть. Кількість симптомів часто коливається вище та нижче порогового значення для великого депресивного епізоду.
Пацієнти, яких це стосується, можуть бути звично похмурими, песимістичними, гумористичними, пасивними, летаргічними, інтровертованими, гіперкритичними щодо себе та інших та скаржитися. У пацієнтів з постійним депресивним розладом також більша ймовірність виникнення фонових тривожних розладів, розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, або розладів особистості (наприклад, межового розладу особистості).
Для діагностики стійкого депресивного розладу (2) у пацієнтів повинен бути пригнічений настрій більшу частину дня протягом більшої кількості днів, ніж його відсутність, впродовж ≥ 2 років плюс ≥ 2 з наступних симптомів:
Поганий апетит або переїдання
Безсоння або гіперсомнія
Низький рівень енергії або втома
Низька самооцінка
Погана концентрація або труднощі при прийнятті рішень
Відчуття безнадійності
Передменструальний дисфоричний розлад
Передменструальний дисфоричний розлад включає симптоми настрою та тривоги, які чітко пов’язані з менструальним циклом, з початком у передменструальній фазі та безсимптомним інтервалом після менструації. Симптоми повинні спостерігатися протягом більшості менструальних циклів протягом останнього року.
Прояви схожі на прояви передменструального синдрому, але є більш тяжкими, що викликає клінічно значущий дистрес та/або виражене порушення соціального або професійного функціонування. Розлад може розпочатися в будь-який час після менархе; він може погіршитися в міру наближення менопаузи, але припиниться після менопаузи. Поширеність оцінюється на рівні 3–8% жінок із менструацією (3).
Для діагностики передменструального дисфоричного розладу (4) пацієнти повинні мати ≥ 5 симптомів протягом тижня до менструації. Симптоми повинні починатися з ремісії протягом декількох днів після початку менструації та ставати мінімальними або відсутніми протягом тижня після менструації. Симптоми повинні включати ≥ 1 з наступного:
Виражені перепади настрою (наприклад, раптове відчуття суму або плаксивості)
Виражена дратівливість або гнів чи посилення міжособистісних конфліктів
Виражений пригнічений настрій, відчуття безнадійності або самоприниження думок
Виражена тривога, напруженість або відчуття в кадрі
Крім того, обов'язкова наявність ≥ 1 з наступних критеріїв:
Зниження інтересу до звичайної діяльності
Труднощі з концентрацією уваги
Низький рівень енергії або втома
Виражена зміна апетиту, переїдання або потягу до їжі
Гіперсомнія або безсоння
Відчуття перевантаженості або недостатнього контролю
Фізичні симптоми, такі як болючість або набряк молочної залози, біль у суглобах або м’язах, відчуття здуття живота та збільшення маси тіла
Розлад тривалого горя
Тривале горе — це постійний сум після втрати близької людини. Відрізняється від депресії тим, що сум стосується конкретної втрати, а не більш загальних почуттів невдачі, пов'язаної з депресією. На відміну від нормального горя, цей стан може бути дуже інвалідизуючим і потребувати терапії, спеціально розробленої для розладу тривалого горя.
Для діагностики тривалого горя реакція на горе (яка визначається постійним розпачем або тугою за померлим та/або заполоненням всіх думок про покійного) триває рік або довше та є стійкою, всепроникною та перевищує культурні норми (5). Вона також повинна протягом останнього місяця супроводжуватися ≥ 3 з наступних пунктів, інтенсивних до такого ступеня, що викликають дистрес або недієздатність (5):
Почуття порушення ідентичності (наприклад, відчуття, ніби померла частина себе)
Виражена недовіра щодо смерті
Уникнення нагадувань про втрату
Сильний емоційний біль (наприклад, скорбота), пов'язаний зі смертю
Труднощі з залученням до постійного життя
Емоційне заціпеніння
Відчуття беззмістовності
Інтенсивна самотність
Деякі корисні скринінгові інструменти включають перелік ускладненого гнітючого стану та короткий опитувальник для оцінки ступеня горя.
Інший депресивний розлад
Кластери симптомів з характеристиками депресивного розладу, які не відповідають всім критеріям інших депресивних розладів, але викликають клінічно значущий дистрес або порушення функціонування, класифікуються як інші депресивні (визначені або невизначені) розлади.
Включає періоди рецидиву дисфорії з ≥ 4 іншими депресивними симптомами, які тривають < 2 тижнів, у людей, які ніколи не відповідали критеріям іншого розладу настрою (наприклад, рецидивуюча коротка депресія), та періоди депресії, які тривають довше, але включають симптоми, недостатні для діагностики іншого депресивного розладу.
Специфікації
Великий депресивний розлад і стійкий депресивний розлад можуть включати один або кілька специфікаторів, які описують додаткові прояви під час депресивного епізоду:
Тривожний розлад: Пацієнти відчувають напруження та незвичну неспокійність; їм важко зосередитися, оскільки вони хвилюються або бояться, що може статися щось жахливе, або вони відчувають, що можуть втратити контроль над собою.
Змішані функції: Пацієнти також мають ≥ 3 маніакальних або гіпоманіакальних симптомів (наприклад, піднесений настрій, манія величі, більша балакучість, ніж зазвичай, переліт ідей, знижений сон). Пацієнти з такою депресією мають підвищений ризик розвитку біполярного розладу.
Меланхолія: Пацієнти втратили задоволення від майже всіх видів діяльності або не реагують на зазвичай приємні подразники. Вони можуть бути пригніченими та зневіреними, відчувати надмірну або невідповідну провину, або мати ранкові пробудження, виражену психомоторну загальмованість або збудження, значну анорексію або втрату ваги.
Атипові: Настрій пацієнтів тимчасово покращується у відповідь на позитивні події (наприклад, візит дітей). У них також є ≥ 2 з наступних симптомів: надмірна реакція на сприйману критику або відторгнення, відчуття свинцевого паралічу (відчуття сильного або зваженого зниження, як правило, в кінцівках), збільшення ваги або підвищення апетиту та гіперсомнія.
Психотичний: У пацієнтів є марення та/або галюцинації. Маячні ідеї часто включають вчинення безпрецедентних гріхів або злочинів, виникнення невиліковних або соромних розладів або переслідування. Галюцинації можуть бути слуховими (наприклад, звинувачувальними або засуджувальними) або візуальними. Якщо описуються лише голоси, слід уважно розглянути, чи є ці голоси справжніми галюцинаціями.
Кататонічна: Пацієнти мають сильну психомоторну загальмованість, здійснюють надмірну безцільну діяльність та/або відстороняються; деякі пацієнти мають грязьову та імітацію мови (ехолалію) або рух (ехопраксію).
Початок пологів: Початок вагітності відбувається під час вагітності або протягом 4 тижнів після пологів. Можуть бути присутні психотичні ознаки; дитячі епізоди часто пов'язані з психотичними епізодами, що включають імперативні галюцинації, щоб вбити немовля, або марення про те, що немовля одержиме.
Сезонний профіль результатів: Епізоди виникають у певний час року, найчастіше восени або взимку.
Довідкові матеріали щодо симптомів та ознак
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 184-193.
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 194-198.
3. Halbreich U, Borenstein J, Pearlstein T, et al: The prevalence, impairment, impact, and burden of premenstrual dysphoric disorder (PMS/PMDD). Psychoneuroendocrinology 28 Suppl 3:1-23, 2003. doi: 10.1016/s0306-4530(03)00098-2. PMID: 12892987
4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 198-201.
5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 323-328.
Діагностовані депресивні розлади
Критерії Діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів, видання 5, з переглядом тексту
Загальний аналіз крові (ЗАК), електроліти та тиреотропний гормон (ТТГ), вітамін B12 та рівні фолатів, щоб виключити загальні соматичні захворювання, які можуть викликати депресію
Діагноз депресивних розладів ґрунтується на виявленні симптомів і ознак, а також клінічних критеріїв, описаних вище. Конкретні закриті запитання допомагають визначити, чи мають пацієнти симптоми, що вимагаються критеріями DSM-5 для діагностики великої депресії. Щоб допомогти відрізнити депресивні розлади від звичайних коливань настрою, повинен мати місце значний дистрес або порушення у соціальних, професійних або інших важливих сферах функціонування.
Тяжкість визначається ступенем болю та інвалідності (фізичної, соціальної, професійної) та тривалістю симптомів. Лікар повинен обережно, але прямо запитати пацієнтів про будь-які думки та плани завдати шкоди собі або іншим, або про будь-які попередні погрози та/або спроби самогубства. Психоз і кататонія вказують на тяжку депресію. Меланхолійний синдром свідчить про тяжку депресію. Супутні фізичні стани, розлади, пов’язані з вживаннямпсихоактивних речовин, та тривожні розлади можуть підвищити ступінь тяжкості.
Диференційний діагноз
Депресивні розлади слід відрізняти від деморалізації та горя. Інші психічні розлади (наприклад, тривожні розлади) можуть імітувати або приховувати діагноз депресії. Іноді спостерігається більше одного розладу. Велика депресія (уніполярний розлад) повинна відрізнятися від біполярного розладу.
У пацієнтів похилого віку депресія може проявлятися як деменція депресії (яка раніше називалася псевдодеменцією), що викликає багато симптомів і ознак деменції, таких як психомоторна загальмованість і зниження концентрації. Однак рання деменція може викликати депресію. Загалом, якщо діагноз невизначений, слід спробувати лікування депресивного розладу.
Диференціювання хронічних депресивних розладів, таких як дистимія, від розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, може бути складним завданням, особливо тому що вони можуть співіснувати та сприяти один одному.
Як причину симптомів депресії також слід виключати загальні соматичні захворювання. Гіпотиреоз часто викликає симптоми депресії і є частим явищем, особливо серед пацієнтів похилого віку. Хвороба Паркінсона, зокрема, може проявлятися симптомами, які імітують депресію (наприклад, втрата енергії, нестача експресії, нестача рухливості). Для виключення цього розладу необхідне ретельне неврологічне обстеження.
Скринінг
Для скринінгу на депресію доступні декілька коротких опитувальників. Вони допомагають виявити деякі депресивні симптоми, але не можуть бути використані окремо для діагностики. Однак багато з цих інструментів корисні для визначення осіб групи ризику, які потребують більш детальної оцінки. Деякі з найбільш широко використовуваних скринінгових інструментів включають опитувальник для оцінки стану здоров’я пацієнта-9 (PHQ-9) та опитувальник Бека для оцінки депресії (Beck Depression Inventory, BDI).
Дослідження
Жодні лабораторні показники не є патогномонічними при депресивних розладах. Однак лабораторні аналізи необхідні для виключення фізичних станів, які можуть викликати депресію (див. таблицю Деякі причини депресії). Аналізи включають загальний аналіз крові, визначення рівня тиреотропного гормону, а також стандартний рівень електролітів, вітаміну B12 і фолатів, а у чоловіків старшого віку — визначення рівнів тестостерону. Тестування на вживання незаконних препаратів іноді є доречним.
Довідковий матеріал щодо діагностики
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 177-214.
Лікування депресивних розладів
Підтримка
Психотерапія
Medications — лікарські препарати
(Див. також Лікарські засоби для лікування депресії).
Симптоми можуть проявлятися спонтанно, особливо коли вони легкі або короткочасні. Легка депресія може лікуватися загальною підтримкою та психотерапією. Помірна або тяжка депресія лікується із використанням лікарських препаратів, психотерапії чи їх поєднання, а іноді електросудомної терапії або транскраніальної магнітної стимуляції. Деяким пацієнтам потрібна комбінація лікарських препаратів. Очевидне покращення може з'являтися лише через 1–4 тижні фармакотерапії.
Депресія, особливо у пацієнтів, які мали > 1 епізоду, ймовірно, виникатиме повторно, тому тяжкі випадки часто вимагають довготривалого застосування лікарських препаратів для підтримуючої терапії.
Більшість людей із депресією лікуються амбулаторно. Пацієнти зі значними суїцидальними ідеями, особливо коли родина не надає підтримки, потребують госпіталізації, так само як і пацієнти з психотичними симптомами або фізичною вадою.
У пацієнтів із розладами, пов’язаними з вживаннямпсихоактивних речовин, симптоми депресії часто зникають протягом декількох місяців після припинення вживання психоактивних речовин. Лікування антидепресантами з набагато меншою ймовірністю буде ефективним, поки вживання психоактивних речовин продовжується.
Якщо причиною може бути загальне соматичне захворювання або токсична дія препарату, спочатку лікування спрямоване на основне порушення. Однак, якщо діагноз є сумнівним, або якщо симптоми є інвалідизуючими чи включають суїцидальне мислення або безнадійність, може допомогти пробне лікування антидепресантом або нормотиміком.
Розлад тривалого горя може піддаватись психотерапії, спеціально розробленої для цього розладу (1).
Початкова підтримка
До тих пір, поки не почнеться певне покращення, лікарю може знадобитися відвідувати пацієнтів щотижня або раз на два тижні для надання підтримки та навчання, а також для моніторингу прогресу. Телефонні дзвінки можуть доповнювати візити до медичного закладу.
Пацієнти та близькі люди можуть бути стурбовані або збентежені через ідею наявності психічного захворювання. Лікар може допомогти пояснити, що депресія є серйозним медичним розладом, спричиненим біологічними порушеннями, і вимагає спеціального лікування, і що прогноз за допомогою лікування є хорошим. Пацієнтів і близьких слід запевнити, що депресія не відображає недоліки характеру (наприклад, лінія, слабкість). Розповідаючи пацієнтам, що шлях до одужання часто коливається, вони можуть висловлювати почуття безнадійності в перспективі та покращувати дотримання режиму терапії.
Заохочення пацієнтів поступово збільшувати кількість простих видів діяльності (наприклад, ходити пішки, регулярно займатися фізичними вправами) та суспільна взаємодія повинні бути збалансовані з визнанням їхнього бажання уникати видів діяльності. Лікар може запропонувати пацієнтам уникнути самозвинувачення та пояснити, що темні думки є частиною розладу, і вони зникнуть.
Психотерапія
Численні рандомізовані дослідження показали, що психотерапія, зокрема когнітивно-поведінкова терапія та міжособистісна терапія, є ефективними у пацієнтів з великим депресивним розладом як для лікування гострих симптомів, так і для зниження ймовірності рецидиву (2). Пацієнти з легкою депресією зазвичай мають кращі результати, ніж пацієнти з більш важкою депресією, але ступінь покращення є вищим у пацієнтів з більш важкою депресією.
Фармакотерапія депресії
Для лікування депресії можна застосовувати декілька класів лікарських препаратів:
Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС)
Модулятори серотоніну (блокатори 5-HT2)
Інгібітори зворотного захоплення серотоніну-норадреналіну (ІЗЗСН)
Інгібітори моноаміноксидази (ІМАО)
Вибір лікарського препарату може керуватися попередньою відповіддю на певний антидепресант. В іншому випадку початковими лікарськими препаратами вибору часто є СІЗЗС. Хоча різні СІЗЗС при типових випадках є однаково ефективними, певні властивості роблять їх більш або менш відповідними для певних пацієнтів (див. таблицю Антидепресанти).
Електросудомна терапія (ЕСТ)
ЕСТ включає електричну індукцію нападу в контрольованих умовах. Механізм його дії є невизначеним, але виникнення судомної активності, очевидно, є невід’ємною частиною його антидепресантної дії. Сучасна ЕСТ, що проводиться під загальною анестезією, зазвичай добре переноситься, однак можуть гостро виникати сплутаність свідомості та порушення пам'яті. Значна частина цього покращується і вирішується протягом 6 місяців після курсу ЕСТ, але ретроградна амнезія може зберігатися протягом тривалого часу. Це особливо стосується спогадів за кілька місяців, що передували програмі ECT. Пацієнти з когнітивними дефіцитами на вихідному рівні, пацієнти, які отримують двостороннє лікування, пацієнти похилого віку та пацієнти, які отримують літій, мають вищий ризик порушення пам'яті та сплутаності свідомості.
Якщо препарати неефективні, ЕСТ часто застосовується для лікування наступних станів:
Тяжка суїцидальна депресія
Депресія зі збудженням або психомоторною загальмованістю
Маячна депресія
Депресія під час вагітності
Пацієнтам, які припинили їсти, може знадобитися ЕСТ для запобігання смерті. ЕСТ особливо ефективний при психотичній депресії.
Відповідь на 6–10 процедур ЕСТ зазвичай виражена і може врятувати життя (3). Рецидив після ЕСТ є звичайним явищем, тому після припинення ЕСТ зазвичай продовжується застосування лікарських препаратів.
Світлотерапія
Світлотерапія найбільш відома своїм впливом на сезонну депресію, але, очевидно, також є ефективною і для лікування несезонної депресії (4).
Лікування можна проводити вдома зі спеціальним світильником, який забезпечує освітлення 2500–10 000 люкс на відстані від 30 до 60 см, перед яким пацієнти сидять від 30 до 60 хвилин на добу (довше з менш інтенсивним джерелом світла).
У пацієнтів, які засинають пізно вночі та піднімаються пізно вранці, фототерапія є найбільш ефективною вранці, іноді доповненою 5–10 хвилинами експозиції між 15:00 та 19:00. У пацієнтів, які засинають та піднімаються рано, світлотерапія є найефективнішою між 15:00 та 19:00.
Інші методи лікування
Іноді при прийомі антидепресантів застосовують психостимулятори (наприклад, декстроамфетамін, метилфенідат). Ряд контрольованих досліджень підтримують їх застосування при депресивних розладах (5).
Деякі пацієнти застосовують лікарські трави. Звіробій може бути ефективним при легкій депресії, хоча дані є суперечливими. Звіробій може взаємодіяти з іншими антидепресантами та іншими лікарськими препаратами. В ряді рандомізованих досліджень добавок омега-3, що застосовувалися в якості підсилення або в якості монотерапії, було висунуто припущення, що ейкозапентаєнова кислота має корисну антидепресантну дію (6).
Стимуляція блукаючого нерва передбачає переривчасте стимулювання блукаючого нерва за допомогою імплантованого генератора пульсу. Може бути корисним лікування депресії, несприйнятливої до інших видів лікування, але, як правило, його ефективність триває від 3 до 6 місяців.
Застосування повторної транскраніальної магнітної стимуляції (пТМС) для гострого лікування великого депресивного розладу має значну підтримку у рандомізованих дослідженнях (7). Низькочастотна rTMS може бути застосована до правої дорсолатеральної префронтальної кори (DLPC), а високочастотна rTMS може бути застосована до лівого DLPC. Найпоширенішими побічними ефектами є головний біль та дискомфорт у шкірі голови; вони виникають частіше, ніж при застосуванні високочастотних, а не низькочастотних rTMS.
Глибока стимуляція головного мозку з використанням імплантованих електродів, які націлені на субгенуальну поясну кору або передню вентральну внутрішню капсулу/вентральний стріатум, мала обнадійливі результати у неконтрольованих серіях випадків (8). Рандомізовані дослідження тривають.
Групи підтримки (наприклад, Альянс підтримки пацієнтів із депресією та біполярним розладом [DBSA]) можуть допомогти пацієнтам, надавши форум для обміну загальним досвідом і почуттями.
Довідкові матеріали щодо лікування
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Ключові моменти
Депресія — це поширений розлад, який включає депресивний настрій та/або майже повну втрату інтересу або задоволення від діяльності, яка раніше була приємна; часто виникають соматичні (наприклад, зміна ваги, порушення сну) та когнітивні прояви (наприклад, труднощі з концентрацією уваги).
Депресія може значно погіршити здатність функціонувати на роботі та взаємодіяти з соціальними стосунками; ризик суїциду є значним.
Іноді симптоми депресії викликані загальними соматичними захворюваннями (наприклад, порушеннями функції щитоподібної залози або надниркових залоз, доброякісними або злоякісними пухлинами головного мозку, інсультом, СНІДом, хворобою Паркінсона, розсіяним склерозом) або застосуванням певних лікарських препаратів (наприклад, кортикостероїдів, деяких бета-блокаторів, інтерферонів, деяких нелегальних наркотиків).
Діагноз базується на клінічних критеріях. Загальні соматичні захворювання повинні бути виключені шляхом клінічної оцінки та вибраних аналізів (наприклад, ЗАК, електроліти, ТТГ, B12 та рівні фолату).
Лікування передбачає психотерапію та, як правило, лікарські препарати. Зазвичай спочатку пробують застосовувати СІЗЗС, а якщо вони неефективні, можуть пробно призначатися інші препарати, що впливають на серотонін, норадреналін та/або дофамін.