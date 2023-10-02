Депресивні розлади

Точна причина депресивних розладів невідома, але їх розвитку сприяють генетичні фактори та фактори навколишнього середовища.

Спадковість становить приблизно половину етіології (менше, ніж у випадку депресії з пізнім початком). Таким чином, депресія є більш поширеною серед родичів першого ступеня осіб з депресією, при цьому високою є конкордатність між однояйцевими близнюками (1). Крім того, генетичні фактори, ймовірно, впливають на розвиток депресивних реакцій на побічні явища.

Інші теорії зосереджуються на змінах рівнів нейромедіаторів, включаючи аномальне регулювання холінергічної, катехоламінергічної (норадренергічної або дофамінергічної), глутаматергічної та серотонінергічної (5-гідрокситриптамінових) передачі нервових сигналів (1). Порушення регуляції нейроендокринного процесу може бути фактором, особливо на 3 осях: гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковий гормон, гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковий гормон і гормон гіпоталамо-гіпофізарного росту.

Здається, також беруть участь психосоціальні фактори. Великі життєві стреси, особливо розлуки та втрати, зазвичай передують епізодам великої депресії; однак такі явища зазвичай не викликають довготривалу тяжку депресію, за винятком людей, які схильні до розладу настрою.

Люди, у яких був епізод великої депресії, мають вищий ризик подальших епізодів. У людей з меншою стійкістю та/або тривожними тенденціями може бути більша ймовірність розвитку депресивного розладу. Такі люди часто не розвивають навички спілкування, щоб пристосовуватися до життєвого тиску. Наявність інших психічних розладів підвищує ризик розвитку великого депресивного розладу.

Жінки знаходяться в групі підвищеного ризику, але жодна теорія не пояснює чому. Можливі фактори включають наступне:

Більший вплив або посилена реакція на щоденні стреси

Вищі рівні моноаміноксидази (ферменту, який знижує рівень нейромедіаторів, які вважаються важливими для настрою)

Підвищена частота дисфункції щитоподібної залози

Ендокринні зміни, які виникають під час менструації та під час менопаузи

При депресії під час пологів симптоми розвиваються під час вагітності або протягом 4 тижнів після пологів (депресія після пологів); зміни ендокринної системи викликаються, але конкретна причина невідома.

При сезонному афективному розладі симптоми розвиваються сезонно, зазвичай восени або взимку; цей розлад зазвичай виникає в кліматі з довгою або тяжкою зимою.

Депресивні симптоми або розлади можуть супроводжувати різні соматичні захворювання, включаючи захворювання щитоподібної залози, захворювання надниркових залоз, доброякісні та злоякісні пухлини головного мозку, інсульт, СНІД, хворобу Паркінсона та розсіяний склероз (див. таблицю Деякі причини симптомів депресії та манії).

Ряд лікарських препаратів, таких як кортикостероїди, деякі бета-блокатори, інтерферон і резерпін, також можуть призводити до депресивних розладів. Зловживання деякими речовинами та нелегальними наркотиками (наприклад, алкоголем, амфетамінами) може призводити до депресії або супроводжувати її. Токсичні ефекти або припинення прийому лікарських препаратів можуть викликати тимчасові депресивні симптоми.

Таблиця Деякі причини симптомів депресії та манії* Таблиця