Лікарські засоби для лікування депресії

Ці лікарські препарати запобігають зворотному захопленню серотоніну (5-гідрокситриптаміну [5-HT]). До СІЗЗС належать циталопрам, есциталопрам, флуоксетин, флувоксамін, пароксетин, сертралін і вілазодон. Хоча ці лікарські препарати мають однаковий механізм дії, відмінності у їхніх клінічних властивостях роблять вибір важливим. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) мають широкий терапевтичний діапазон; їх відносно легко застосовувати, при цьому потреби в корекції дози (за винятком флувоксаміну) немає.

Запобігаючи передсиноптичному повторному прийому 5-HT, СІЗЗС призводить до більш 5-HT стимулювання постсинаптичних рецепторів 5-HT. СІЗЗС є селективними до системи 5-HT, але не специфічними для різних рецепторів 5-HT. Вони стимулюють рецептори 5-HT 1 , проявляючи антидепресантну та анксіолітичну дію, але також стимулюють рецептори 5-HT 2 , які зазвичай викликають тривогу, безсоння та сексуальну дисфункцію, а також рецептори 5-HT 3 , які часто викликають нудоту та головний біль. Таким чином, СІЗЗС може парадоксально полегшити та викликати тривогу.

Декілька пацієнтів можуть виглядати більш збудженими, пригніченими та тривожними протягом тижня після початку застосування СІЗЗС або збільшення дози, і були занепокоєння щодо СІЗЗС та потенційної суїцидальності.

Сексуальна дисфункція (особливо труднощі з досягненням оргазму, але також зниження лібідо таеректильної дисфункції) виникає у однієї третини або більше пацієнтів. Деякі СІЗЗС призводять до збільшення маси тіла. Інші, особливо флуоксетин, можуть викликати анорексію в перші кілька місяців. СІЗЗС має незначні антихолінергічні, адренолітичні ефекти та ефекти провідності серця. Седація мінімальна або відсутня, але в перші тижні лікування деякі пацієнти зазвичай сплять протягом дня. У деяких пацієнтів виникають рідкі випорожнення або діарея.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами відносно нечаста; однак флуоксетин, пароксетин і флувоксамін можуть пригнічувати ізоферменти цитохрому P-450 (CYP450), що може призвести до серйозної взаємодії з іншими лікарськими засобами. Наприклад, ці лікарські препарати можуть пригнічувати метаболізм певних бета-блокаторів, у тому числі пропранололу та метопрололу, що потенційно може призводити до гіпотензії та брадикардії.

Симптоми відміни (наприклад, дратівливість, тривога, нудота) можуть виникати, якщо прийом лікарського препарату різко припиняється. Такі ефекти при застосуванні флуоксетину є менш вірогідними.