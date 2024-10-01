Черепно-мозкова травма (ЧМТ)

Принципи лікування пацієнтів із підвищеним ВЧТ:

негайна оротрахеальна інтубація;

Штучна вентиляція легень

моніторинг ВЧТ та ЦПТ;

седація за показаннями;

підтримка нормоволемії й осмоляльності сироватки в межах від 295 до 320 мОсм/кг (від 295 до 320 ммоль/кг);

у разі стійкого підвищення ВЧТ можливе дренування спинномозкової рідини (СМР), тимчасова гіпервентиляція, декомпресивна краніотомія або пентобарбіталова кома.

Якщо пацієнти з ЧМТ потребують підтримки прохідності дихальних шляхів або штучної вентиляції легень, то замість назотрахеальної інтубації в свідомості частіше рекомендується швидка послідовна індукція з оральною інтубацією (з введенням міорелаксантів). Назотрахеальна інтубація може спричинити кашель і позиви до блювання, а отже, підвищити ВЧТ. Лікарські препарати для седації та аналгезії вводять перед міорелаксантами, щоб мінімізувати підвищення ВЧТ під час маніпуляцій з дихальними шляхами.

Для оцінювання адекватності оксигенації та вентиляції легень необхідно використовувати пульсоксиметрію та контролювати газовий склад артеріальної крові (якщо можливо, вміст CO2 наприкінці видиху). Мета — підтримка нормального рівня PaCO2 (від 38 до 42 мм рт. ст.). Проведення профілактичної гіпервентиляції (PaCO2 на рівні 25–35 мм рт. ст.) більше не рекомендується. Нижчий рівень PaCO2 знижує ВЧТ, спричиняючи церебральну вазоконстрикцію, але такий судинозвужувальний механізм також зменшує церебральну перфузію, а це посилює ішемію. Отже, гіпервентиляція (цільовий показник PaCO2 становить від 30 до 35 мм рт. ст.) використовується лише протягом перших декількох годин і якщо ВЧТ не реагує на інші терапевтичні заходи.

Моніторинг ВЧТ, а також моніторинг та контроль ЦПТ рекомендуються пацієнтам із ЧМТ тяжкого ступеня, які не можуть виконувати прості команди, особливо пацієнтам із відхиленнями від норми результатів КТ голови і пацієнтам із ЧМТ, в яких бал за ШКГ після реанімаційних заходів становить від 3 до 8 (1). Проте, не було доведено, що моніторинг ВЧТ стабільно знижує смертність (5, 6), але є дані, які демонструють пряму кореляцію між смертністю та зниженням ВЧТ при тяжкій ЧМТ (7).

Мета — підтримка ВЧТ на рівні < 25 (іноді з граничним значенням 20) мм рт. ст., а ЦПТ — на рівні, якомога ближчому до 60 мм рт. ст. Відтік венозної крові від головного мозку можна посилити (і так знизити ВЧТ), піднявши узголів’я ліжка до 30° та підтримуючи голову пацієнта посередині. За необхідності можна ввести шлуночковий катетер для дренування СМР, що також допоможе зменшити ВЧТ (3). Однак інтерпретація цих результатів є суперечливою, частково тому, що лікування проводили в умовах, які відрізняються від умов у Сполучених Штатах Америки, що своєю чергою обмежує екстраполяцію отриманих результатів.

Седація може використовуватися для запобігання збудженню, надмірній м’язовій активності (наприклад, внаслідок делірію) та для зменшення реакції на біль, а отже для профілактики підвищення ВЧТ. У дорослих для седації часто використовується пропофол (протипоказаний дітям), оскільки він має швидкий початок і дуже коротку дію. Найчастішим побічним ефектом пропофолу є гіпотензія. Тривале застосування препарату у високих дозах може спричинити панкреатит. Бензодіазепіни (наприклад, мідазолам, лоразепам) та дексмедетомідин, яким у детей надається перевага над пропофолом, також можуть застосовуватися для седації, але вони діють не так швидко, як пропофол, і, крім того, для них важко передбачити індивідуальну залежність реакції від дози. Антипсихотичні препарати можуть сповільнювати одужання, тому, якщо можливо, їх застосування слід уникати. Якщо необхідні міорелаксанти, щоб унеможливити рухи пацієнта та випадкове зміщення ним медичних пристроїв, необхідно забезпечити адекватну седацію.

Ефективне знеболення часто потребує застосування опіоїдних препаратів.

Важливою є підтримка нормоволемії та нормальної осмоляльності сироватки (ізоосмолярна чи злегка гіперосмолярна; цільові показники осмоляльності сироватки становлять 295–320 мОсм/кг [295–320 ммоль/кг]). Для контролю ВЧТ гіпертонічний сольовий розчин (зазвичай 3 % або 23,4 %) є ефективнішим осмотичним засобом, ніж манітол (8). Його вводять болюсно в разі потреби в дозі від 2 до 3 мл/кг в/в з метою утримання ВЧТ на рівні 20–25 мм рт. ст. або за допомогою безперервної інфузії в дозі 1 мл/кг/год. Вміст натрію в сироватці крові контролюють і підтримують на рівні ≤ 155 мЕкв/л (155 ммоль/л).

В/в введення осмотичних діуретиків (наприклад, маніту) є альтернативним варіантом зниження ВЧТ та підтримання осмоляльності сироватки крові. Однак такі методи слід мати в запасі для тих пацієнтів, стан яких погіршується, або їх можна застосовувати перед операціями в пацієнтів із гематомами. 20 % розчин маніту вводять у дозі від 0,5 до 1 г/кг в/в (від 2,5 до 5 мл/кг) протягом 15–30 хвилин, а потім — у дозі від 0,25 до 0,5 г/кг (від 1,25 до 2,5 мл/кг) за потреби (зазвичай кожні 6–8 годин); він знижує ВЧТ на кілька годин. Маніт слід обережно застосовувати в пацієнтів із тяжкою ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю, нирковою недостатністю або із застоєм у малому колі кровообігу, оскільки маніт швидко збільшує внутрішньосудинний об’єм рідини. Оскільки осмотичні діуретики підвищують виведення нирками води порівняно з іонами натрію, тривале застосування маніту також може призвести до зневоднення та гіпернатріємії. Фуросемід в дозі 1 мг/кг в/в також сприяє зменшенню загальної кількості води в організмі, особливо коли слід уникати тимчасової гіперволемії, пов’язаної із застосуванням маніту. Під час застосування осмотичних діуретиків необхідно ретельно контролювати баланс рідини й електролітів.

Декомпресивну краніектомію можна розглядати тоді, коли підвищений ВЧТ складно піддається лікуванню за допомогою інших втручань, а іноді її виконують як основний захід (наприклад, під час хірургічного втручання для видалення значної гематоми). У разі проведенні краніектомії значна частина черепа видаляється (і пізніше заміщується) і виконують пластику твердої мозкової оболонки, щоб забезпечити простір для «виходу» набряклого головного мозку назовні. Кількість і розташування видаленої кісткової тканини залежить від травми, але отвір повинен бути достатнім, щоб запобігти стисненню головного мозку внаслідок набряку на краях дефекту. Одне дослідження припустило зменшення частоти вклинення головного мозку та рівня смертності у пацієнтів, які піддалися стандартній краніектомії з приводи травми (кістковий клапоть 12 см × 15 см) порівняно з меншою обмеженою краніектомією (кістковий клапоть 6 см × 8 см) (9). У рандомізованому дослідженні, в якому порівнювали краніектомію та медикаментозне лікування, загальні показники смертності через 6 місяців були нижчими після проведеної краніектомії, але показники інвалідності тяжкого ступеня та вегетативного стану були вищими, хоча частота належного функціонального відновлення не відрізнялася (10). В іншому рандомізованому дослідженні пацієнти, які перенесли краніектомію, менше часу мали підвищений ВЧТ і перебували у відділенні інтенсивної терапії порівняно з тими, хто залишався в групі медикаментозного лікування, однак показник 6-місячної смертності був подібним між 2 групами (11).

Пентобарбіталова кома є складнішим втручанням, і зараз вона менше застосовується для лікування стійкого підвищеного ВЧТ. Кома викликається введенням ударної дози пентобарбіталу, а потім підтримуючою інфузією, скоригованою для придушення спалахів активності на електроенцефалограмі (ЕЕГ), яка постійно контролюється. Гіпотензія є частим явищем, однак її можна контролювати за допомогою введення рідини, а за необхідності застосовувати вазопресори.

Терапевтична системна гіпотермія не виявилася корисною у великому багатоцентровому дослідженні (12).

Раніше для зменшення набряку головного мозку та ВЧТ застосовували високі дози кортикостероїдів. Однак зараз призначення кортикостероїдів для контролю ВЧТ вважається не доцільним, а тому не рекомендується. У великому рандомізованому, плацебо-контрольованому дослідженні введення кортикостероїдів протягом 8 годин після ЧМТ підвищувало смертність і частоту інвалідності тяжкого ступеня в осіб, які вижили (13).

На цей час вже досліджені та продовжують вивчатися різні нейропротектори, однак поки що жоден із них не продемонстрував ефективність у клінічних дослідженнях.