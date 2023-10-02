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Загальні відомості про розлади настрою

ЗаWilliam Coryell, MD, University of Iowa Carver College of Medicine
Переглянуто/перевірено жовт. 2023

    Розлади настрою — це емоційні розлади, що складаються з тривалих періодів надмірного суму, надмірно піднесеного настрою або обох. Розлади настрою можуть виникати в дорослих, підлітків або дітей (див. розділ Депресивні розлади у дітей та підлітків, а також Біполярний розлад у дітей та підлітків).

    Розлади настрою класифікуються як

    Тривога та пов'язані з нею розлади не класифікуються як розлади настрою, вони часто передують або співіснують з ними.

    Смуток і радість (піднесення) є частиною повсякденного життя. Смуток — це універсальна реакція на поразку, розчарування та інші ситуації, що засмучують. Радість — це універсальна реакція на успіх, досягнення та інші обнадійливі ситуації.

    Горе, як форма суму, вважається нормальною емоційною реакцією на втрату. Смерть стосується виключно емоційної реакції на смерть близької людини. Однак у деяких випадках реакція на втрату є більш стійкою та інвалідизуючою і включає симптоми, які дещо перекриваються з симптомами посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та великого депресивного розладу (ВДР) і тривають понад 12 місяців, тим самим відповідаючи критеріям нещодавно описаного розладу тривалого горя (1).

    Розлад настрою діагностується, коли смуток або емоційний підйом є:

    • Надмірно інтенсивним і стійким

    • Супроводжується іншими симптомами розладу настрою, які відповідають критеріям розладу

    • Значно погіршує здатність людини функціонувати

    У таких випадках інтенсивний смуток називається депресією, а інтенсивне піднесення — манією. Депресивні розлади характеризуються депресією; біполярні розлади характеризуються різними комбінаціями депресії та манії.

    Суїцид у розладах настрою

    Суїцид є значним ризиком для людей із великим депресивним розладом. Ризик суїциду протягом життя в людей із депресивним розладом становить від 3 до 6% (2), залежно від тяжкості наявної в них депресії. Ризик також збільшується в таких випадках:

    • На початку лікування, коли психомоторна активність повертається до норми, але настрій все ще похмурий

    • Під час змішаних біполярних станів

    • На особисто важливих річницях

    • При тяжкій тривожності або психомоторному збудженні

    • Вживання алкоголю та наркотичних речовин

    • Протягом кількох тижнів або місяців після спроби самогубства, особливо з використанням насильницького методу

    Інші ускладнення розладів настрою

    Інші ускладнення розладів настрою включають:

    Довідкові матеріали загального характеру

    1. 1. Prigerson HG, Boelen PA, Xu J: Validation of the new DSM-5-TR criteria for prolonged grief disorder and the PG-13-Revised (PG-13-R) scale. World Psychiatry 20(1):96-106, 2021. doi: 10.1002/wps.20823

    2. 2. Nierenberg AA, Gray SM, Grandin LD: Mood disorders and suicide. J Clin Psychiatry 62 Suppl 25:27-30, 2001. PMID: 11765092

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