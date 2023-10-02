Загальні відомості про розлади настрою

Розлади настрою — це емоційні розлади, що складаються з тривалих періодів надмірного суму, надмірно піднесеного настрою або обох. Розлади настрою можуть виникати в дорослих, підлітків або дітей (див. розділ Депресивні розлади у дітей та підлітків, а також Біполярний розлад у дітей та підлітків).

Розлади настрою класифікуються як

Тривога та пов'язані з нею розлади не класифікуються як розлади настрою, вони часто передують або співіснують з ними.

Смуток і радість (піднесення) є частиною повсякденного життя. Смуток — це універсальна реакція на поразку, розчарування та інші ситуації, що засмучують. Радість — це універсальна реакція на успіх, досягнення та інші обнадійливі ситуації.

Горе, як форма суму, вважається нормальною емоційною реакцією на втрату. Смерть стосується виключно емоційної реакції на смерть близької людини. Однак у деяких випадках реакція на втрату є більш стійкою та інвалідизуючою і включає симптоми, які дещо перекриваються з симптомами посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та великого депресивного розладу (ВДР) і тривають понад 12 місяців, тим самим відповідаючи критеріям нещодавно описаного розладу тривалого горя (1).

Розлад настрою діагностується, коли смуток або емоційний підйом є:

Надмірно інтенсивним і стійким

Супроводжується іншими симптомами розладу настрою, які відповідають критеріям розладу

Значно погіршує здатність людини функціонувати

У таких випадках інтенсивний смуток називається депресією, а інтенсивне піднесення — манією. Депресивні розлади характеризуються депресією; біполярні розлади характеризуються різними комбінаціями депресії та манії.

Суїцид у розладах настрою Суїцид є значним ризиком для людей із великим депресивним розладом. Ризик суїциду протягом життя в людей із депресивним розладом становить від 3 до 6% (2), залежно від тяжкості наявної в них депресії. Ризик також збільшується в таких випадках: На початку лікування, коли психомоторна активність повертається до норми, але настрій все ще похмурий

Під час змішаних біполярних станів

На особисто важливих річницях

При тяжкій тривожності або психомоторному збудженні

Вживання алкоголю та наркотичних речовин

Протягом кількох тижнів або місяців після спроби самогубства, особливо з використанням насильницького методу

Інші ускладнення розладів настрою Інші ускладнення розладів настрою включають: Інвалідність від легкої до повної нездатності функціонувати, підтримувати соціальну взаємодію та брати участь у повсякденній діяльності

Порушення споживання їжі

Сильна тривога

Розлад, пов'язаний із вживанням алкоголю

Інші розлади, пов’язані із вживанням психоактивних речовин