William Coryell, MD
Спеціалізація та досвід роботи
- Psychiatry, Anxiety and Mood Disorders
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: Medical College of Georgia School of Medicine, Augusta, GA
- Internship: Washington University – Barnes-Jewish Hospital, St. Louis, MO
- Residency: Psychiatry, Washington University, St. Louis, MO
Сертифікати
- American Board of Psychiatry and Neurology - Psychiatry
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- University of Iowa Regents Award for Faculty Excellence, 2009-2010
- ISI Highly Cited in Neuroscience, psychology/psychiatry and research
- Fellow, American College of Neuropsychopharmacology
- Over 375 referee-journal publications
- Google Scholar H-Index=118
Глави посібника та коментарі