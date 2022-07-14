Туберкульоз (ТБ)

Туберкульозом правильно вважати лише захворювання, викликане Mycobacterium tuberculosis (основним резервуаром якої є люди). Подібне захворювання іноді виникає при інфікуванні близькоспорідненими мікобактеріями M. bovis, M. africanum і M. microti. Ці три бактерії разом із M. tuberculosis та іншими менш поширеними мікобактеріями відомі як комплекс Mycobacterium tuberculosis.

Туберкульоз виникає майже виключно в результаті вдихання частинок, що передаються через повітря (краплинні ядра), що містять M. tuberculosis. Вони диспергуються переважно через кашель, спів та інші форсовані дихальні вправи, які здійснюють люди з активним туберкульозом легень або гортані, і мокротиння яких містить велику кількість мікроорганізмів (приблизно 10 000 мікроорганізмів/мл, межа виявлення за допомогою флуоресцентної мікроскопії). Люди з вогнищами ураження у вигляді порожнин в легенях особливо заразні через велику кількість бактерій, що містяться в осередку ураження.

Краплинні ядра (частинки діаметром < 5 мікрометрів), що містять туберкульозні бацили, можуть залишатися суспендованими в умовах кімнатної циркуляції повітря протягом декількох годин, збільшуючи ймовірність поширення. Однак після того, як ці краплі приземляться на поверхню, мікроорганізми важко ресуспендувати (наприклад, через підмітання підлоги, струшування постільної білизни) в якості частинок, що вдихаються. Хоча такі дії можуть ресуспендувати частинки пилу, що містять туберкульозні бацили, ці частинки дуже великі, щоб досягти альвеолярних поверхонь, що є необхідною умовою для початку розвитку інфекції. Контакт з потенційно зараженими предметами (наприклад, із забрудненими поверхнями, їжею, особистими респіраторами) не сприяє поширенню інфекції.

Нелікований активний легеневий туберкульоз дуже відрізняється в плані заразності. Деякі штами M. tuberculosis є більш заразними, і пацієнти з позитивними результатами мазків мокротиння є більш заразними, ніж ті, у яких позитивний результат виявлено тільки при посіві. Пацієнти з кавернозним туберкульозом легенів (який тісно пов’язаний з мікобактеріальним навантаженням у мокротинні) є більш заразними, ніж пацієнти без цього типу захворювання. З респіраторних виділень з меншою в'язкістю легше утворюється аерозоль, при цьому ефективність кашлю та інших дихальних маневрів у створенні аерозолю значно різниться.

Фактори навколишнього середовища також важливі. Передача посилюється частим або тривалим контактом із нелікованими пацієнтами, які є джерелом великої кількості туберкульозних бацил у багатолюдному, погано провітрюваному закритому просторі. Отже, люди, які живуть у бідності або в установах закритого типу, належать до групи особливого ризику. Медичні працівники, які мають тісний контакт з пацієнтами з активним захворюванням, мають підвищений ризик.

Таким чином, оцінки контагіозності сильно відрізняються. У деяких дослідженнях припускається, що лише 1 з 3 пацієнтів з нелікованим легеневим туберкульозом заражає когось з людей, які перебувають з ним в тісному контакті. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) кожен пацієнт, який не отримує лікування, може інфікувати від 10 до 15 осіб на рік. Однак у більшості інфікованих не розвивається активне захворювання.

Ступінь контагіозності швидко знижується після початку ефективного лікування. Кашель зменшується, а мікроорганізми стають незаразними, навіть якщо вони зберігаються в харкотинні. Епідеміологічні дослідження за участю домашніх контактів свідчать про те, що передача припиняється протягом 2 тижнів після початку ефективного лікування пацієнтів, але більш точні дослідження передачі інфекції від людини до тварин показують, що передача припиняється протягом кількох днів після початку лікування.

Значно рідше зараження виникає внаслідок аерозолізації мікроорганізмів після зрошення інфікованих ран, в мікобактеріологічних лабораторіях або у відділеннях аутопсії через аерозоль чи прямий прокол.

ТБ мигдаликів, лімфатичних вузлів, органів черевної порожнини, кісток і суглобів раніше виникав внаслідок вживанням молока або молочних продуктів (наприклад, сиру), забруднених M. bovis, але цей шлях передачі було значною мірою викорінено в країнах, де молоко пастеризують, а корів, у яких виявили позитивний результат шкірної туберкулінової проби, забивають. Туберкульоз, спричинений M. bovis, все ще виникає в країнах, де туберкульоз великої рогатої худоби має ендемічний характер (наприклад, у деяких країнах Латинської Америки), та в емігрантів з цих країн. Зростання популярності сиру, виготовленого з непастеризованого молока, викликає нові занепокоєння у випадках, коли сири походять із країн, що мають проблему ТБ великої рогатої худоби (наприклад, Мексика, Великобританія). Туберкульоз великої рогатої худоби та людини може передаватися іншим видам, таким як борсуки, олені, примати та тварини зоопарку. Бійні пов'язувалися із зоонозною передачею туберкульозу.