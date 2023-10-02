Біполярні розлади

Маніакальний епізод визначається як триваючий ≥ 1 тижня постійно піднесений, експансивний або дратівливий настрій та постійно підвищена цілеспрямована активність або помітне підвищення енергійності плюс ≥ 3 додаткових симптоми (або ≥ 4, якщо настрій лише дратівливий):

Завищена самооцінка або манія величі

Зниження потреби у сні

Більша балакучість, ніж зазвичай

Політ ідей або перегони думок

Розсіяність

Підвищення цілеспрямованої діяльності або психомоторне збудження

Надмірна участь у діяльності з високим потенціалом болісних наслідків (наприклад, купівля, безглузді інвестиції в бізнес)

Пацієнти з манією можуть бути невичерпно, надмірно та імпульсивно залучені до різноманітних приємних видів діяльності з високим ризиком (наприклад, азартні ігри, небезпечні види спорту, завзята статева активність) без розуміння можливої шкоди. Симптоми настільки серйозні, що вони не можуть виконувати свою основну роль (наприклад, професія, школа, сімейне життя). Необґрунтовані інвестиції, надмірні витрати та інші особисті рішення можуть мати непоправні наслідки.

Пацієнти з маніакальним епізодом можуть бути буйними, яскраво або барвисто одягненими і часто мають авторитетний характер зі швидким, нестримним потоком мовлення. Пацієнти можуть створювати дзвінкі асоціації (нові думки, що викликаються словами, звуками, а не значенням). Пацієнти можуть постійно переходити з однієї теми або спроби до іншої. Однак вони схильні вірити, що перебувають у своєму найкращому психічному стані.

Відсутність розуміння та підвищена здатність до діяльності часто призводить до нав'язливої поведінки та може бути небезпечною комбінацією. В результаті виникають міжособистісні суперечки, які можуть викликати у пацієнтів відчуття несправедливого ставлення або переслідування. Як наслідок, пацієнти можуть стати небезпечними для себе або інших людей. Пацієнти сприймають прискорену розумову діяльність як стрімкі думки, а лікарі – як політ ідей.

Маніакальний психоз є більш вираженим проявом, з психотичними симптомами, які може бути важко відрізнити від шизофренії. У пацієнтів може бути надмірна манія величі або марення переслідування (наприклад, про те, що вони є Ісусом або переслідуються ФБР), іноді з галюцинаціями. Рівень активності помітно підвищується; пацієнти можуть бігати і кричати, лаятися або співати. Підвищується лабільність настрою, часто при зростанні дратівливості. Може з’явитися яскраво виражений делірій (деліріозна манія), що супроводжується повною втратою зв’язного мислення та поведінки.