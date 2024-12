Valutazione della paziente ostetrica

Per fornire la nutrizione per il feto, il numero medio di calorie supplementari all'inizio di una gravidanza per le donne con un indice di massa corporea (IMC) nel range di normalità varia a seconda del trimestre: primo trimestre, nessuna caloria aggiuntiva; secondo trimestre, circa 340 kcal in più al giorno; terzo trimestre, circa 450 kcal in più al giorno. Vedi Eat Healthy During Pregnancy: Quick Tips. La maggior parte delle calorie deve derivare dalle proteine. Se l'aumento di peso materno è eccessivo (> 1,4 kg/mese durante i primi mesi) oppure inadeguato (< 0,9 kg/mese), la dieta deve essere ulteriormente modificata.

Per la prevenzione, tutte le donne in gravidanza e le donne che stanno pianificando una gravidanza o che possono avere una gravidanza devono assumere integratori di acido folico (folati), 0,4-0,8 mg per via orale 1 volta/die (1). Le donne che hanno avuto un feto con spina bifida devono assumere 4 mg 1 volta/die, iniziando 3 mesi prima del concepimento e continuando durante fino a 12 settimane della gestazione (2).

La maggior parte delle formule vitaminiche prenatali contiene la dose giornaliera raccomandata di ferro ferroso durante la gravidanza (27 mg) (3). Nelle pazienti con anemia sideropenica è necessaria una dose maggiore (p. es., 325 mg di solfato ferroso [65 mg di ferro elementare]). Il ferro è di solito assunto quotidianamente, ma può essere assunto a giorni alterni se la paziente ha effetti gastrointestinali fastidiosi, soprattutto stipsi.

Le pazienti gravide devono anche essere informate su pratiche alimentari sicure, tra cui evitare alcuni prodotti di mare con alti livelli di mercurio e cibi con un alto rischio di contaminazione dalla Listeria, come: